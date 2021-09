Trailer di “Allarme rosso”!

allarme rosso, nuovo da Netflix Insieme a Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne Johnson, trailer per la prima volta.

https://www.youtube.com/watch?v=J3oJKMAHAZU

riepilogo: L’avviso rosso dell’INTERPOL è un avviso globale per trovare e catturare gli uomini più ricercati al mondo. Ma quando un’audace rapina riunisce il massimo esperto dell’FBI (Johnson) e due criminali rivali (Gadot, Reynolds), non può succedere nulla.

Quando l’Interpol emette un avviso rosso – l’ordine più alto per trovare e catturare l’uomo più ricercato del mondo – John Hartley (Dwayne Johnson), l’investigatore capo dell’FBI, si mette al lavoro. Questa caccia globale lo mette al centro di un’audace rapina in cui è costretto a collaborare con Nolan Booth (Ryan Reynolds), il più grande ladro d’arte del mondo, per catturare il ladro d’arte più ricercato al mondo: “The Bishop” (Gal Gadot ). Questa pericolosa avventura porta questo trio in un’avventura attraverso il pianeta, da una pista da ballo o una prigione appartata, al cuore della giungla… ma la cosa peggiore di tutte è che saranno sempre insieme. Unisciti a questo attore protagonista Ritu Arya e Chris Diamantopoulos. Scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber (Central Intelligence, Skyscraper) e prodotto da Hiram Garcia, Dwayne Johnson e Danny Garcia di Seven Bucks Productions, e le case di produzione Flynn Picture Co. e avviso rosso È una competizione in tutto il mondo, in puro stile gatto e topo (e un altro gatto!).

data di pubblicazione: 12 novembre 2021

