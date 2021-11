Trailer di Nightmare Alley, il nuovo Guillermo del Toro con un cast strepitoso

Guillermo del Toro Scaricabile! dopo, dopo forma d’acquaIl regista è passato un po’ inosservato, e lui stesso ha detto in passato che non vuole entrare in nessun progetto finché non ha davvero le idee chiare su cosa vuole fare. Che è che vincere un Oscar due volte fa squillare il telefono più volte con così tanti progetti, ma del Toro è abbastanza indipendente in questo senso e sceglie sempre di fare ciò che lo motiva senza pensare ad altro.

Infine, dopo aver visto un file teaser Lo scorso settembre, potevamo già dare uno sguardo completo al primo trailer ufficiale di vicolo da incuboDiretto, ovviamente, da Guillermo del Toro, con una sceneggiatura dello stesso regista e della moglie Kim Morgan. Il film avrà un vero scandalo, con Bradley Cooper come protagonista, accompagnato da Cate Blanchett, Toni Collette, Rooney Mara, David Strathairn, Willem Dafoe, Holt McCallany o Ron Perlman.

Una storia che abbiamo già visto

Nightmare Alley sarà un remake in cui Guillermo del Toro ricrea completamente ciò che abbiamo visto 1947 (Il film è anche conosciuto come Vicolo delle anime perdute) Insieme a Edmund Golding di tendenza. Bradley Cooper interpreta un truffatore che si rivolge a un indovino, interpretato da Cate Blanchett, per ingannare i multimilionari. Il trailer, come avete visto, riporta la migliore firma di Del Toro Noir Pieno di suspense da tutti e quattro i lati e anche pieno di un certo splendore che può facilmente scivolare nel Festival di Sitges.

Il film uscirà nelle sale il 28 gennaio 2022 Ciò significa che tutti gli occhi saranno puntati su del Toro, poiché sembra che amplierà quel piccolo film che abbiamo visto integrato in The Shape of Water, eliminando mostri insoliti.

