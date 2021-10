Transformers a Cusco: gli Autobot del film vagano per le strade della città imperiale Michael Bay VIDEO Farándula nndc | Luci

produzione cinematografica “Transformers, risveglia i mostri”Diretto dal regista Michael Bay, ha girato alcune scene del tanto atteso film a Cusco e, di recente, alcune delle auto del film hanno percorso le strade principali della città imperiale.

Nelle foto di Canal N, si è notato che alcune delle auto Transformers hanno suscitato scalpore tra vicini e turisti, che hanno colto l’occasione per registrare video e scattare foto.

“Il grande pubblico è entusiasta di questa importante ripresa cinematografica. È un film che ci riporta agli anni ’90”.giornalista del canale N ha detto.

Il giornalista ha anche chiarito che la Plaza de Armas a Cusco rimane chiusa a causa delle registrazioni di “Transformers, Awakening of the Monsters”.

“Questa epopea ha portato un putiferio da parte dei cittadini di Cusco. La Plaza de Armas è completamente chiusa alle registrazioni. Questo è il terzo giorno che vediamo la piazza delle strisce”, ha spiegato.

Film Basato sulla saga di “Beast Wars”, Transformers: Awakening of the Beasts è ancora in fase di riprese e sarà presentato in anteprima nel 2022.

