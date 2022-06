Trapela la data dell’annuncio ufficiale di FIFA 23 e altri dettagli

Nuovo rapporto dettagliato quando Annuncio ufficiale di FIFA 23, che è il prossimo capitolo della lunga serie di simulazioni calcistiche. Finora, EA ha già confermato che FIFA 23 sarà l’ultimo gioco a essere rilasciato con il nome FIFA. E mentre il nome FIFA continuerà sotto una nuova società, ora abbiamo un’idea di quando dovremmo aspettarci di vedere il gioco finale della serie dagli sviluppatori di Electronic Arts.

Secondo un nuovo rapporto di Expoter, si dice che l’annuncio ufficiale di FIFA 23 sarà ufficializzato il prossimo mese. specificoÈ probabile che EA riveli l’intero gioco nella seconda metà di luglio. Non è stata ancora fornita una data più specifica, ma con l’uscita di FIFA 23 in autunno, ha senso che questa stima di rilascio sia corretta.

Annuncio ufficiale di FIFA 23

Oltre a fornire una data approssimativa per l’annuncio ufficiale di FIFA 23, questo rapporto fa luce anche su alcuni dei primi dettagli riguardanti FIFA 23. Si dice che il gioco di quest’anno includerà il cross-play, anch’esso segnalato due mesi fa. Inoltre, il rapporto di Exputer afferma anche che il gioco non sarà gratuito, nonostante alcune voci online di recente abbiano indicato il contrario.

Come abbiamo già detto, la cosa più interessante di FIFA 23 finora è che sarà l’ultimo gioco EA con quel nome. A partire dal prossimo anno, EA continuerà a sviluppare e pubblicare giochi di calcio, ma lo farà con il nome “EA Sports FC”. Questa è la prima volta dal 1993 che EA ha rilasciato un simulatore di calcio che non ha il nome FIFA su di esso. Al contrario, la stessa FIFA darà il nome del franchise a un’altra società, anche se ancora non sappiamo chi aiuterà a creare questo gioco in futuro.

