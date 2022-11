Trasferimenti Barcellona | Pavard, un’opzione a contrasto per il lato destro

Secondo fonti di stampa francesi, il difensore avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con il Bayern, in scadenza nel 2024.

La squadra bavarese dovrà negoziare una vendita la prossima estate, ma ha già dimostrato con Lewandowski di non vendere la sua pelle a buon mercato.

Indubbiamente uno dei migliori terzini destri della scena internazionale, Benjamin Pavard avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con il Bayern Monaco. Secondo fonti della stampa francese, il difensore, il cui rapporto con il club bavarese termina nel 2024, preferisce guardare a nuovi orizzonti.

È noto per tutto questo L’FC Barcelona sta esplorando il mercato per la posizione che potrebbe avere più punti deboli nella squadra. Nonostante la fusione di Hector Bellerin all’ultimo momento, la verità è che Xavi Hernández e il suo equipaggio ritengono che in questo debutto manchi un profilo disparato e distinto.. La squadra di Sergi Roberto e Alila scadrà il contratto nel 2023 ed è molto probabile che nessuno dei due rinnovi il contratto. Gli “spot” di Koundé e Araujo sono solo alternative urgenti, quindi devi guardare al mercato.

età perfetta

Pavard, attualmente 26enne, è il campione del mondo e campione assicurativo sotto questo aspetto. Sia offensivo che difensivo. Vedremo quanto il Bayern sarà disposto a scaricarlo per lui, ma Matteo Alemani e i suoi colleghi sanno che devono frugare nelle loro tasche.