Trasferimenti: Calciomercato in diretta: Richarlison sostituisce Mbappe, Alex vicino al Tottenham, e City offre Cristiano.

Conto alla rovescia. Siamo totalmente immersi in La scorsa settimana al mercato Questo è più vivace che mai. tre operazioni Mirano a festeggiare la fine dell’estate. L’imminente acquisto di Mbappe dal Real Madrid, Il Cristiano Ronaldo lascia la Juventus o il Conde retrocesso al Chelsea. Ma di sicuro non sarà l’unico importante che occuperà anche la nostra attenzione Il primo di settembre. Tutti i movimenti che vengono prodotti te li racconteremo direttamente da qui. Stiamo iniziando mooooolto!!!!

10:30 Mathas Oliveira rinnova fino al 2025 con il Getafe

Il Il Getafe ha rinnovato il Mahas Oliveira ufficiale venerdì.Chara, cosa? Arrivato il 17/18 con aerei romani. Un pezzo base per entrambi Bordales Per questo inizio Michele palcoscenico, Era un giocatore regolare nelle prime due giornate di campionato. lato uruguaiano, Che aveva un contratto fino al 2022/2023, a grandi linee entro due anni il suo status contrattuale.

10:15 Zalazar, la dodicesima firma di Ponferadina

Il L’uruguaiano Jos Luis “Cookie” Zalazar si unisce al progetto SD Ponferradina. Il nuovo calciatore biancoazzurro, che può occupare diverse posizioni offensive, Viene dal Real Valladolid, Con quelli con cui ha scambiato le partecipazioni in prima squadra e in sottosquadra, con cui ha scambiato la scorsa stagione. di pucelano .team Esperienza maturata in squadre come Albacete, Malaga o Cartagena.

9:51 Il City presenterà Cristiano oggi

secondo Gazzetta dello sport, Il Oggi il Manchester City ha fatto un’offerta per la stella portoghese di circa 25 milioni.Cristiano ieri secondo il giornalista Fabrizio Romano, La Juventus ha comunicato che non vestirà più i colori della Vecchia Signora. È stato un brutto divorzio e la squadra di Torrens è dell’opinione che il giocatore si sia comportato male Prendere quella decisione troppo tardi e il modo in cui l’ha fatto.

Ronaldo, che era all’ultimo anno di contratto al Turn, Non era nei piani della città Quest’estate, ma è un’opzione che stanno prendendo in considerazione Non è riuscito a firmare il capitano dell’Inghilterra Harry Kane, Dal Tottenham. cielo in italia informa che Il City è pronto a offrire a Ronaldo un contratto biennale, Con uno stipendio di 15 milioni di euro a stagione, la metà di quello che ora guadagna negli Stati Uniti Juventus.

Cristiano nel match di questa stagione con la Juventus.

9:41 Il Tottenham ha paura di Alex Moreba

Secondo i media catalani, Sport e Mundo Deportivo, ha dettoIl Tottenham avrà già un accordo con il giocatore Non resta che negoziare con lui Barcellona. Il giocatore si rifiuta di accettare la tua offerta di rinnovo e così innocente Lo hanno fatto allenare con la filiale, poiché la situazione era tesa tra le due parti, quindi il club non avrebbe visto male la sua partenza. Si parlava di ii giocatori sono di Chelsea e Lipsia ma quello che sta sul precipizio per subentrare ai loro servizi è il Tottenham. Il centrocampista finisce Tenuto nel 2022 e squadra azulgranana Non ci rinuncerebbe però, a livello globale con un futuro promettente. Il suo prezzo sarà di circa 20 milioni.

Alex Moriba durante un incontro con l’FC Barcelona.

9:30 Richarlison sostituisce Mbappe al Paris Saint-Germain

prima dell’imminente La partenza dei francesi al Real Madrid, Il Il Paris Saint-Germain cerca un’alternativa Anche se mancano solo pochi giorni alla chiusura del mercato. Profilo simile a MbabbeUn giocatore veloce che può contribuire agli obiettivi della squadra. Il prescelto a Parigi sarà RicharlisonL’attaccante brasiliano sarà il candidato ideale per sostituire la stella della nazionale francese, secondo i media inglesi RMC Sport. NSPer il PSG non avrà problemi nella sua firma. Inoltre Il giocatore dell’Everton mantiene una grande amicizia con Neymar che spingerà il club a giocare con il suo connazionale. Il problema è che la nazionale inglese e il loro allenatore Rafa Benitez vuole lasciare il suo giocatore più importante a pochi giorni dalla chiusura del mercato.