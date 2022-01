Trasferimenti: mercato di oggi, Live: Lampard torna in panchina, Barcellona esclude Morata, decisione di Pogba…

SMancano solo due giorni al calare del sipario sul mercato del calcio mondiale. Sabato il calcio spagnolo è ancora in attesa di ufficializzare l’acquisto di Adama Traor da parte del Barcellona, ​​così come altre mosse interessanti da fare nelle prossime ore sia dentro che fuori i nostri confini.

Fino al 31 gennaio, giorno in cui si conclude la finestra di mercato invernale, su MARCA.com ti raccontiamo in tempo reale di trattative aperte, trasferimenti chiusi, accresciuti interessi e voci che stanno accadendo.

9:58 Qasemi rinforza l’attaccante del Leganes

Compact disk ghette Hanno raggiunto l’accordo, sabato, con l’attaccante franco-marocchino Yassin Qassimi, 31 anni, ha annunciato la sua adesione al Cucumber Club. L’attaccante che ha giocato negli ultimi due anni tra le fila del Raggio Vallecano Firma come Blu e Bianco fino alla fine della stagione 2022-23.

9:41 La cosa da Ndombel al PSG è bloccata

A tre giorni dalla chiusura del mercato, il “processo Ndomilevacillare. il Parigi Saint Germain Non riesce ad alleggerire la busta paga in mezzo al campo (si è rotta la partenza di Dina Ibembe) né Tottenham Il suo sostituto (Sofian Amrabat nelle vicinanze) è stato chiuso. I termini con il centrocampista francese sono stati concordati pochi giorni fa.

09:24 ore. Il via libera da Palmeiras a Enrique

con lento 15 anni, futuro di indrik È oggetto di titoli e discussioni nel vostro paese e in Europa. anche internamente palme Ha incontrato i suoi consiglieri per condividere contorni che avrebbero celebrato i suoi prossimi mesi. Tutti i dettagli sono qui.

Così suona Andric, la Perla di Palmeiras: cose su Vinicius… e Neymar

L’ora è 09:07. Lo Celso si avvicina a OL

Giovane Celso basso Troppo vicino per atterrare Olimpiadi di Lione, Secondo il giornalista specializzato in fidanzamenti, Fabrizio Romano. Sarà un diversivo, anche se l’affare non è stato ancora chiuso e con Villarreal Dopo aver “chiuso” l’argentino.

Sono le 08:51. Pogba resta… se Rangnick continua

Come menzionato il Sole, fare pipì Pogba Deciderà di restare Manchester United La prossima stagione purché l’allenatore sia ancora Ralph RANKNIC. Al momento il francese non si è ancora rinnovato ed è in attesa di scoprire chi sarà il nuovo allenatore il prossimo anno.

L’ora è 08:24. Barra esclude Morata

secondo razza 1 E come ha potuto confermare MARCA nelle ultime ore, Il Barcellona esclude la firma di Alvaro Morata. Simeone non vuole irrobustire il suo diretto avversario, inoltre nessun altro giocatore oltre ad Adama Trauer può essere tesserato.

L’ora sono le 08:00. Lampard, il principale candidato alla guida dell’Everton

il Everton Ha tenuto un ultimo round di colloqui con i tre candidati per sostituire Rafa Benitez: Lampardo, Vitor Pereira e l’attuale allenatore ad interim Duncan Ferguson. Il proprietario del club, Farhad Moshiri, si era recato a Londra per parlare con i tre candidati ed è ora Il più vicino è l’ex allenatore del Chelsea.