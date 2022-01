Il Corpo dei Marines degli Stati Uniti ha completato dal 2013 il trasferimento della propria flotta alla Naval Air Station di Mனில்rne (Siviglia-Spagna) Sigonella (Sicilia-Italia). Lo scorso autunno è stato annunciato che gli Stati Uniti avevano deciso di ristrutturare la maggior parte della loro forza e trasferirla alla Marina o USMC (United States Marine Corps) (SP-MAGTF CR AF). Special-purpose Marine Air-Ground Task Force risposta alla crisi Africa O La prima task force terrestre aviotrasportata della Marina è stata appositamente progettata per affrontare la crisi.

Il giornale ufficiale delle forze armate statunitensi alla fine dello scorso anno, Stelle e strisce, Lo squadrone di volo SP-MAGTF CR AF ha confermato in un articolo che è principalmente equipaggiato con un aereo di transizione. Bell / Boeing MV-22B Ospray, Già da novembre, Naval Station o NAS (Aeroporto navaleDi Ciconella (Sicilia), simile al Mourne dell’Aeronautica Militare Spagnola, utilizzato congiuntamente dall’AMI (Aeronautica Militare Italiana) E americani.

Gli MV-22B già in Italia fanno parte del team VMM 365 (Squadrone Diltrotter medio marino 365), un importante elemento di dispiegamento tattico immediato al servizio del comando Africa o AFRICOM (Africa Command). Sebbene i media non abbiano descritto quanto fosse l’MV-22 Ospress Stabilito nelle macro strutture della Marina degli Stati Uniti o Marina americana Al NAS Ciconella, queste unità hanno tipicamente 12 velivoli. Inoltre, l’unità è rinforzata con velivoli in grado di trasportare, ma soprattutto fare rifornimento con l’aria, Lockheed Martin KC-130J Speranza Hrcules

Ordine USMC per Europa e Africa o MARFOREURAF (Forze del Corpo dei Marines Europa e Africa) Conferma VMM 365 Inviando le loro truppe in Nord Africa, Mentre un’unità USMC simile presso il sito di Camp Lemonier (Gibuti) garantisce la sicurezza nella parte orientale del continente.

All’inizio di dicembre, il VMM 265 ha partecipato a un addestramento aeronautico terra-aria con i paramedici del 173º reggimento aeronautico dell’esercito. esercito degli Stati Uniti o 173rd Battaglione di fanteria (aereo) Presso la base aeronautica degli Stati Uniti di Aviano, nel nord-est dell’Italia.

Attraverso questa azione Il NAS Ciconella è costruito come la principale struttura aeronautica della US Navy nel Mediterraneo., Oltre al trasferimento di VMM 365, una divisione di 25 membri della Helicopter Force ad agosto Marina americana, o HSC-28 (Elicottero Navy Battle Force 28), che è equipaggiato con un velivolo corazzato ad ala rotante Sikorsky MH-60S. (Julio Mass Chance)

Foto: Baratrooper nordamericano si rivolge all’MV-22 Osprey assegnato al VMM 365 durante la suddetta esercitazione ad Aviano. (Foto di Michael Cosaboom / USAF)