Trasferito in Italia: Manolas, a un passo dal Napoli

Dopo aver giocato in Italia per sette anni, ha difeso Roma e The Elastic Napoli, Costas Manolas Sarà ad un passo dal chiudere la firma per lui Olympiacos.

Il centro greco, trentenne, tornerà a gareggiare in patria. Manolas È troppo vicino per chiudere il suo collegamento Olympiacos, Un club in cui ha già giocato per due anni dal 2012 al 2014.

È emigrato dal suo paese d’origine nel 2014 per difendere la Roma, che ha pagato 15 milioni di euro per la sua firma. Cinque anni dopo, ha difeso la maglia del club della capitale italiana. Manolas Firmato da lui Napoli In una firma registrata. Il club partenopeo ha pagato 36 milioni di per ottenere i servizi ellenici.

Dopo aver trascorso gran parte della sua carriera da giocatore in Italia, Manolas Tornerà a casa. Come riportato “Mercato del calcio”, Il Olympiacos Avrebbe già dato al difensore la possibilità di chiudere il collegamento.

-L’offerta è stata respinta

Tuttavia, l’offerta del club greco è stata respinta Napoli. Come accennato mezzo italiano, Il Olympiacos 4 milioni di euro ManolasNon basta il Pris napoletano. Proseguono le trattative tra le due organizzazioni.