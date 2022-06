Trasforma la tua casa in uno spazio intelligente con Xiaomi

Innovazioni tecnologiche e intelligenza artificiale vanno di pari passo quando si tratta di migliorare le attività quotidiane di ogni persona. Per questo motivo Xiaomi continua a sviluppare il proprio ecosistema in modo che i suoi utenti siano in linea con il digital lead.

La serie Xiaomi 11T è l’alleato perfetto per sfruttare tutta la gamma di ecosistemi offerti dal brand. Xiaomi 11T Pro ha la tecnologia Hyper Charge da 120 W che gli consente di caricare il 42% della batteria in circa 5 minuti, più o meno lo stesso tempo necessario per rifare il letto. Xiaomi 11T non è da meno, in quanto fornisce la garanzia per tutti coloro che stanno attraversando giornate difficili e hanno bisogno di prestazioni migliori sui propri telefoni cellulari.

Inoltre, Xiaomi 11T Pro ha uno dei processori Android più potenti e Xiaomi 11T ha un processore fotolitografia a 6 nm. Entrambe le opzioni forniscono all’utente le prestazioni necessarie per migliorare la propria esperienza, soddisfare le proprie esigenze e utilizzare maggiormente l’ecosistema Xiaomi.

Allo stesso modo, per chi ama preservare i momenti migliori, la serie Xiaomi 11T offre un’esperienza unica con la tripla fotocamera da 108 MP nell’obiettivo principale grandangolare. Inoltre, la serie Xiaomi 11T ha le caratteristiche del cinema, il che rende questi terminali alleati ideali per la creazione di contenuti.

Xiaomi 11T e Xiaomi 11T Pro Da 8 GB memoria RAM S 256 GB Dal deposito sarà disponibile il giorno senza IVA ad un prezzo $ 1.680.588 S $ 2.016.723 Dritto.

La perfetta combinazione di bellezza e forza

“Avere un telefono va oltre il modo in cui le persone comunicano”, questo è uno degli edifici Xiaomi 11 Lite 5G NEPensato per gli stili di vita più sofisticati ed eleganti. Con un design ultrasottile e caratteristiche del telefono di fascia alta, Xiaomi 11 Lite 5G NE È la scelta perfetta se quello che stai cercando è un dispositivo che si adatti agli stili di vita più tecnici senza perdere quell’estetica che molte stazioni perdono.

Tripla fotocamera con obiettivo principale di 48 MPbatteria 4250 mAh più peso 159 grammi e pesce 1,88 mm, Questa stazione offre prestazioni eccellenti in termini di potenza e caratteristiche interessanti nei reparti di fotografia e video. Garantisce inoltre cicli batteria più lunghi, come lo Xiaomi 12, questo terminale ha la possibilità di collegarsi a tutti i prodotti dell’ecosistema Xiaomi e controllarli come si desidera.

Xiaomi 11 Lite 5G NE Da 6 GB memoria RAM S 128 GB Dal deposito sarà disponibile il giorno senza IVA ad un prezzo $ 1.344.454.

Cortesia: Xiaomi

● MI TV P1: per portare la foto ad un altro livello

Per decenni, la TV è diventata un dispositivo essenziale in qualsiasi stanza, camera da letto o centro di intrattenimento e altro ancora con l’avvento delle piattaforme di streaming e l’accettazione dei contenuti da parte degli utenti sui social network. Per questo motivo, è importante che questo dispositivo disponga di tutte le funzionalità necessarie per portare la tua esperienza di visione della TV a un altro livello.

Colori, risoluzione, connettività e potenza, questi sono alcuni dei tanti aspetti che una Smart TV dovrebbe avere. Il LA MIA TV P1 ha una decisione 4KHDche fornisce immagini specifiche e profondamente dettagliate, pannello LED da 60 Hz e compatibilità con Dolby Vision, garantendo una visualizzazione fluida e senza ritardi. Inoltre, il LA MIA TV P1 È compatibile con l’intera gamma di servizi di streaming, che porterà tutti i formati a esperienze di intrattenimento più tecnologiche.

Il LA MIA TV P1 Sarà disponibile il giorno senza IVA a un prezzo $ 756.218 in larghezza 32, $ 1.344.454 Nella sua larghezza 43 e $ 1.680.588 per la versione 55.

Immagine e prestazioni senza pari

Gli stili di vita del gioco sono sempre più evidenti sui social network e nei media. L’industria dei videogiochi sta crescendo di importanza insieme all’innovazione tecnologica. La maggior parte delle impostazioni o degli spazi di lavoro all’avanguardia dovrebbero avere componenti molto speciali, un buon computer, alcune buone periferiche o, naturalmente, un monitor adatto alle giornate più impegnative.

Il Monitor da gioco curvo MI 34″ Ha tutto ciò di cui hai bisogno per diventare un alleato esperto, che tu sia un giocatore esigente o qualcuno che desidera un monitor con i migliori componenti in termini di visualizzazione.

Con schermo HD, rapporto di spettro 21:9, curvatura curva 1500 pagIl Monitor da gioco curvo MI 34″ Ti promette un’esperienza visiva completamente coinvolgente con qualità professionale. Inoltre, lo schermo offre una frequenza di aggiornamento di 144 Hzche ti darà un vantaggio quando giochi a titoli competitivi o guardi alcuni contenuti senza alcun ritardo.

Il Monitor da gioco curvo MI 34″ Sarà disponibile il giorno senza IVA a un prezzo $ 210.756.



suono futuro

Quale sarebbe il centro di intrattenimento se non avesse un buon sistema audio? Questa è una domanda importante per chiunque voglia dotare la propria casa delle ultime tecnologie. Qualità, connettività e prestazioni sono alcuni dei criteri importanti quando si acquista una buona configurazione audio. Per la maggior parte degli utenti tecnologici Xiaomi Soundbar 3.1.1 ch ha tutte queste caratteristiche e molto altro, tutte per trasformare il nostro soggiorno in uno spazio radicalmente smart.

Il Xiaomi Soundbar 3.1.1 ch sarà disponibile il giorno senza IVA a un prezzo $ 756.218.

Cortesia: Xiaomi

Per cucinare in modo intelligente

La tecnologia ha reso le nostre sale da pranzo e cucine spazi più pratici. Cucinare è un’arte, però è un esercizio che richiede dedizione e tanta pazienza. Per questo è fondamentale dotare questo spazio di alleati che ci aiutino quando non vogliamo perdere troppo tempo a fare qualcosa di veloce e sfizioso. Le friggitrici ad aria stanno gradualmente diventando l’elettrodomestico più utile per molti, il tempo, i benefici per la salute e la praticità che offrono questi elettrodomestici sono alcuni dei fattori che li rendono un must in ogni cucina e ancor di più in cucina. spazi.

Il La mia friggitrice intelligente da 3,5 litri, è l’offerta più innovativa in termini di friggitrici ad aria di Xiaomi, oltre alle ben note funzioni della friggitrice, può facilmente fornire le funzioni di yogurtiera, disidratatore di frutta, forno a microonde e forno elettrico. Ha circolazione di aria calda da 360 gradi Questo assicura una cottura uniforme in più ha decine di ricette da preparare in casa. Per chi è alla ricerca di azioni più intelligenti, ha un sistema di controllo e programmazione a distanza in modo che chiunque abbia l’app Mi Home possa connettersi e gestirla dal proprio telefono cellulare.

Il La mia friggitrice intelligente da 3,5 litri Sarà disponibile il giorno senza IVA a un prezzo 252017 dollari.

Tutti questi prodotti saranno disponibili in giornata senza IVA, negli store ufficiali Xiaomi a livello nazionale, come ad esempio gli e-commerce Xiaomi-store.coe Mercado Libre, Linio, gli operatori mobili Claro, Movistar, Tigo, Wom, le catene di supermercati Alkosto, Ktronix, Alkomprar, Éxito e Falabella. I canali di vendita possono variare in relazione al prodotto *