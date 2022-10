Trasporto marittimo sotto la spada del controllo nei mercati

Il Ottieni profitti elevati nel settore delle spedizioni Potresti essere in procinto di finire, perché le tariffe Spedizione Ha iniziato a diminuire durante la recessione economica globale. Per questo motivo sarà necessario che gli operatori del trasporto merci mantengano i livelli di indebitamento, contengano i costi del carburante e le spese di investimento.

recente rapporto di Commercio Allianz Mostra come si prevede che le entrate del settore aumenteranno del 19% anno su anno e il flusso di cassa operativo aumenterà dell’8% anno dopo anno. Sebbene Le tariffe di spedizione sono scese del 32% finora quest’annoancora ben al di sopra della media pre-pandemia ($ 6.400 per container da 40 piedi contro $ 1.450 per container da 40 piedi).

“È probabile che i tassi rimarranno elevati nel 2023 ($ 4.550 per container da 40 piedi), a causa di ritardi nella consegna di nuove navi, nuove normative per le emissioni di anidride carbonica, una continua carenza di camionisti e Prezzi elevati per carburante, container e navidice il rapporto.

Inoltre, sottolinea che a questo punto dell’anno è improbabile che i vincoli generali del mercato vengano invertiti in modo significativo. Il calo delle tariffe di trasporto evidenzia storicamente la natura ciclica del settore marittimo. “Ma è difficile estrapolare condizioni di mercato favorevoli oltre il 2022”.Punti salienti di Allianz Trade.

Inoltre, nel secondo trimestre, Le grandi aziende del settore dei trasporti e della logistica hanno ricevuto molteplici vantaggiI colli di bottiglia della catena di approvvigionamento e le tariffe di trasporto elevate hanno aumentato la redditività del trasporto. “Anche le capacità hanno mostrato segni di ripresa, sebbene ancora al di sotto dei livelli 2019/pre-Covid”, spiega. Tiffany NgResponsabile del team di classificazione aziendale Valutazioni dell’ambito.

Tuttavia, la correzione al ribasso delle tariffe di trasporto non si è ancora riflessa sugli utili, che sono rimasti livelli record per le compagnie di navigazione e hanno portato a continue revisioni al rialzo delle prospettive per l’intero 2022. I guadagni riflettono l’ambiente di spedizione differito, Ci sono motivi di cautela dopo quest’anno, come altri eventi macro Hanno anche aumentato il livello di incertezza su quanto a lungo può durare una situazione a vantaggio dei vettori”, aggiunge Ng.

L’esperto afferma che è rassicurante che le aziende sembrino aver agito con prudenza per quanto riguarda i livelli di indebitamento in questo periodo. Hanno costruito budget solidi con i loro profitti straordinari. Alcuni mostrano un’ampia posizione di cassa netta. “Questo dovrebbe fornire loro una certa protezione durante l’imminente calo dell’EBITDA”, afferma. “Nonostante tutto, il settore potrebbe subire una flessione del credito nel 2023 e oltre, anche se non si sa a quale ritmo”, aggiunge.

Sfide vicine

Le misure che le aziende hanno adottato per rispondere al tempo del Covid e che hanno messo in atto a loro favore, possono mitigare la volatilità storica del settore. queste Le procedure includono l’adeguamento dell’investimento in attività futurecome gli ordini per navi nuove e più moderne, e cercando di diversificare le proprie operazioni attraverso fusioni e acquisizioni in aree di crescita ciclica maggiore e minore, come la logistica.

Il COVID e il periodo post-pandemia hanno dimostrato che gli effetti sui trasporti/logistica non sono sottili. anche ha portato a un cambiamento secolare nei modelli di consumo e nella logistica Il che ha contribuito ad alimentare i colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento che ancora esistono.

Gli ultimi due anni hanno visto un aumento senza precedenti della redditività in questo settore. “però, Le aziende devono rimanere vigili per molti segnali di rallentamento imminente su un percorso di crescita degli utili sequenziale”, afferma Ng.

Per Allianz Trade, il recente sforzo di investimento, sebbene enorme, Non adeguato alla capacità del settore (La liquidità da operazioni è cresciuta in media del 274% nel 2021) La maggior parte dell’aumento delle spese in conto capitale è attribuibile al fatto che il prezzo delle nuove navi è raddoppiato lo scorso anno, piuttosto che a un aumento del numero di nuovi ordini.

“anche, Sebbene il 35% degli ordini dovrebbe essere consegnato nel 2023 e il 39% nel 2024, È più probabile che queste navi aiutino a modernizzare la flotta piuttosto che ad espanderla, come previsto dalle normative IMO 2023 Costringere le compagnie a ritirare le navi più vecchie”frase, o frase.