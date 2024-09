Trattative dell’ultimo minuto e manovre attente per evitare elezioni anticipate

Trentotto ministri e 16 membri a tempo pieno rappresentano la soluzione politica alla crisi in Francia. Dopo il violento scontro avvenuto mercoledì tra il presidente Emmanuel Macron e il primo ministro, Michel Barnier ha riunito giovedì tutte le forze politiche Infine non ha presentato le dimissioni.

Il Primo Ministro sarà il direttore d’orchestra di un governo multi-ideologico, cosa senza precedenti nella Quinta Repubblica. I violini possono stonare e creare Interni fantastici

“Fumata bianca” all’ora del tè, di fronte ad una crisi che potrebbe significare le dimissioni del capo dello Stato in caso di partenza del primo ministro. Macron ha ricevuto Barnier questo giovedì all’ultimo minuto per confermare o meno questa soluzione.

Queste transazioni hanno portato alla formazione di un governo di 38 ministeri, che finora ha lasciato la Francia senza governo. Tra questi figurano 16 ministri in carica, 7 del Partito per la Repubblica al governo, tre ministri repubblicani conservatori e due del centrista MDM. Alcuni di loro facevano già parte del governo dell’ex primo ministro Gabriel Attal.

I socialisti, tra cui Ségolène Royal, furono chiamati come candidati. La sua risposta è sconosciuta. Ma l’ex presidente François Hollande ha affermato che si troverebbe in una “situazione pericolosa” se non si trovasse una soluzione.

Secondo l’ex primo ministro Gabriel Attal, il governo di Michel Barnier, ricevuto all’Eliseo questo pomeriggio, giovedì 19 settembre, è equilibrato. Il Primo Ministro dovrebbe pronunciare il suo discorso politico il 1° ottobre.

L’ex primo ministro francese Gabriel Attal, ora portavoce del partito al potere, e il nuovo primo ministro Michel Barnier. Foto: EFE

L’ultimo incontro politico al Palais Matignon sembra essere stato un successo. Due settimane dopo la sua nomina Barnier era sul punto di dimettersi a causa dell’interferenza di Macron nella formazione del suo governo. Il presidente ha respinto il fatto che il governo da lui formato non fosse un governo di unità nazionale. READ Cuba critica l'"isteria propagandistica" statunitense per la crisi ucraina

Un appello a tutte le forze politiche

Barnier, diplomatico veterano, convocò a Matignon tutte le forze politiche. Sono arrivati ​​tutti, tranne i comunisti. Il momento era pericoloso. Se non avrò un governo È possibile che la Francia indichi elezioni presidenziali anticipate.

In queste circostanze di emergenza si forma il governo del nuovo primo ministro Michel Barnier. Adesso non c’è l’approvazione di Macron, che ha promesso di non interferire.

Barnier prevede di formare un governo di 38 ministri. Tra loro ci sono 16 dipendenti a tempo pieno, ha informato Gabriel Attal ai deputati Macron, dopo averlo incontrato a Matignon.

Alla ricerca di Equilibrio difficile Nel formare il suo governo, Barnier nominerà sette macronisti, tre repubblicani, due modem, un Horizonte o anche un UDI tra i ministri titolari, come ha riferito Gabriel Attal in una conferenza. È il portavoce di Macronia nella ribellione. Le fonti menzionano anche un ministro di “varia sinistra”.

Aumentare le tasse

Per quanto riguarda un possibile cambiamento nella dottrina in materia di politica fiscale, giovedì il Primo Ministro ha detto che non lo prenderà in considerazione.Aumentare le tasse sulla classe media e sui lavoratori francesi“, secondo Gabriel Attal, che ha definito questo impegno “vitale per noi”.

I Macroniti rifiutano di permettere a Barnier di aumentare le tasse, nonostante la crisi del debito pubblico francese.

I parlamentari Macron hanno avvertito più volte negli ultimi giorni che non parteciperanno a un governo che prevede di aumentare le tasse, anche se il debito e il deficit aumentano.