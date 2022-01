Tre candidati Biden per il Federal Reserve Board, inclusa la prima donna di colore

Il presidente Joe Biden venerdì ha annunciato tre nomine per il Consiglio dei governatori della Federal Reserve, tra cui Sarah Blum Raskin, un ex funzionario della Federal Reserve e del Dipartimento del Tesoro, per la posizione di alto regolatore e Lisa Cook, che sarebbe stata la prima donna di colore a servire. nel Consiglio della Federal Reserve.

Biden ha anche nominato Philip Jefferson, economista e decano al Davidson College in North Carolina ed ex ricercatore presso la Federal Reserve.I tre candidati, che devono essere confermati dal Senato, apparterranno al consiglio di amministrazione della Fed, composto da sette membri.

Si uniranno alla Fed in un momento particolarmente difficile in quanto la banca centrale si assumerà il delicato compito di aumentare il tasso di interesse di riferimento per cercare di frenare l’inflazione elevata, senza compromettere la ripresa dalla recessione pandemica. Mercoledì, il governo ha riferito che l’inflazione ha raggiunto il massimo degli ultimi quattro decenni a dicembre.

Se le nomination vengono approvate, la scelta di Biden aumenterebbe notevolmente la diversità della Fed. Cook e Jefferson saranno solo il quarto e il quinto governatore nero nei 108 anni di storia della Federal Reserve. Per la prima volta, la maggioranza del consiglio di amministrazione sarà composta dall’occhio femminile.

Alla fine di novembre, Biden ha anche nominato Jerome Powell per un secondo mandato di quattro anni come presidente della Federal Reserve e ha scelto il membro del consiglio della Fed Lyle Brainard come vicepresidente.

“Questo gruppo porterà l’esperienza, la governance e la leadership tanto necessarie alla Federal Reserve, portando una diversità di pensiero e prospettiva mai vista prima nel Consiglio dei governatori”, ha affermato Biden in una dichiarazione venerdì.

