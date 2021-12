Tre cose sono migliori, più facili e più divertenti con il nuovo Galaxy Z Flip3 5G – Samsung Newsroom Italy

Con un fattore di forma multifunzionale che sta nel palmo della tua mano, lo smartphone Galaxy Z Flip3 è l’ideale per la fotografia, la registrazione di video, i giochi e altro ancora.

L’innovativo telefono pieghevole Samsung Galaxy Z Flip3 5G ha un design unico che offre praticità e praticità senza pari nella categoria ad alte prestazioni. È uno smartphone abilitato al 5G, con uno schermo da 6,7 ​​pollici che, una volta piegato, misura solo 4,2 pollici: un formato compatto che sta in tasca.

Dai un’occhiata a tre esempi di risorse comuni che si trasformano in momenti di immersione profonda e divertimento su questo dispositivo.

Migliori prestazioni nei giochi online

Galaxy Z Flip3 5G apre una nuova era nei giochi per smartphone. A partire da un processore Octa-core a 64 bit 5 nm (2,84 GHz + 2,4 GHz + 1,80 GHz), che garantisce la velocità e le prestazioni necessarie in modo che i giochi non siano pieni di bug e altre tecnologie danno al giocatore un vantaggio competitivo. Frequenza di aggiornamento adattiva Super Smooth 120 Hz, in grado di mantenere la nitidezza e la reattività del movimento nei momenti più ricchi di azione, e display 2X Dynamic AMOLED, responsabile di fornire colori bilanciati e maggiore contrasto, rendendo gli scenari più realistici.

per gli amanti flusso Dai giochi, Galaxy Z Flip3 consente di accompagnare le prestazioni dei giocatori in un’esperienza più interattiva. Con lo smartphone in modalità flex è possibile vedere il gioco sullo schermo in alto mentre si continua a chattare in basso, permettendo all’utente di vedere commenti e suggerimenti mentre accompagna tutta l’azione di gioco.

Videochiamate con grande praticità

Il sistema vivavoce del Galaxy Z Flip3 5G garantisce la completa libertà di effettuare videochiamate. Grazie al design unico è possibile piegare lo smartphone, appoggiarlo su una superficie piana (un tavolo, ad esempio) e attivare la modalità flessibile per partecipare comodamente a videochiamate in vivavoce per prendere appunti mentre si lavora, andare online per lezioni o anche chattare con gli amici.

La fotografia è più divertente

Perfettamente dimensionato per stare nel palmo della tua mano, il Galaxy Z Flip3 5G è sempre pronto per l’azione. Anche se è spento, puoi attivare la fotocamera, selezionare le modalità foto o video, nonché angolazioni dell’obiettivo grandangolare o ultragrandangolare e visualizzare in anteprima l’immagine sullo schermo anteriore, il tutto con un solo dito.

Per una maggiore stabilità dell’immagine o semplicemente per avere le mani libere per guardare un video o un file FotografiaPosiziona semplicemente lo smartphone piegato su un tavolo, eliminando la necessità di un treppiede. Per una migliore inquadratura, la modalità flessibile supporta angoli compresi tra 75° e 115°.

Galaxy Z Flip3 5G è dotato di una fotocamera frontale da 10 MP con apertura f/2.2 + di 1/3.24 e due fotocamere posteriori da 12 MP con ampia (apertura f/2.2 + 1/3.0 e autofocus) e ultra-wide (F / 1.8 + obiettivo) obiettivi 1/2.55 e zoom digitale 8x) forniscono un’alta tecnologia per registrare ogni momento con una qualità eccezionale.