Tre esperienze per celebrare la festa del papà unite alla tecnologia – Technocio

La tecnologia è diventata un alleato ideale per creare momenti unici con papà.

Un’avventura esplorativa, la fotografia estrema o un torneo di videogiochi sono solo alcune delle attività da fare da condividere con l’uomo più speciale della tua giornata.

Per il mese del papà, puoi cambiare la tradizione e pensare di offrire un’esperienza più interessante. Un momento emozionante che permette di creare ricordi pieni di divertimento con i genitori che amano la tecnologia e l’innovazione.

Per questo, realme ha creato una serie di sfide tecnologiche che li faranno divertire e permetteranno loro di esplorare grandi avventure, dalla fotografia estrema ai tornei di gioco e alle sfide culinarie. Tutto ciò promette di portare il tuo divertimento al livello successivo.

1. Molteplici sfide

Per quei padri che amano i videogiochi, la festa del papà può essere una battaglia epica per questi giochi, un’esperienza che non dimenticherai mai e che potrai condividere con i tuoi amici di lavoro, quindi ti consigliamo di utilizzare telefoni che offrono un’esperienza unica come il Realme 10, che ha uno schermo da 6,4 pollici , con una frequenza di aggiornamento adattiva di 90Hz, che ti consente di vivere al meglio ogni gioco.

Puoi divertirti con giochi entusiasmanti per tre e anche quattro persone, i più consigliati sono Call of Duty Mobile, Real Racing 3 e GuessUp, questi giochi ti permettono di riunirti in famiglia, formare squadre e liberare la creatività mentre competi in diversi tornei virtuali che garantiscono sei divertente al 100%.

Per godere di un’esperienza di gioco senza interruzioni, si consiglia di disporre di una batteria a lunga durata (5000 mAh), una capacità minima di 6 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB di RAM e memoria interna, che garantisce prestazioni fluide, oltre a space Ottimo per ogni videogioco memorizzato su un telefono cellulare. In questo senso, dispositivi come realme 10 offrono due versioni, consentendo di trasferire esperienze giocatore al livello successivo.

2. Immagini estreme

In questa sfida, l’idea è di spingere al limite le tue abilità fotografiche scattando splendide foto in luoghi insoliti e affrontando situazioni difficili. Organizza una sessione fotografica all’aperto con la famiglia ed esplora la fotografia d’azione, notturna e d’azione. La sfida è realizzare scatti fantastici e unici in condizioni difficili!

Per questo è opportuno conoscere le caratteristiche del cellulare da utilizzare, ad esempio il sistema a doppia fotocamera con una risoluzione di 64 megapixel e 8 megapixel per gli autoritratti supportati dall’intelligenza artificiale-AI-, che rappresenta un vantaggio per diversi scenari diurni e notturni, anche in momenti di ripresa difficili. Ma il problema con la fotografia non finisce qui, perché la composizione della memoria gioca un ruolo importante quando si tratta di archiviare foto e video.

In questo senso, dispositivi come realme C55 dispongono di un sistema di fotocamere di punta che otterrà ottimi risultati di ripresa, inoltre, con 8 GB di RAM (espandibili a ulteriori 8 GB) e 256 GB di ROM, offre spazio di archiviazione Ottimo da conservare. Nella memoria interna del telefono cellulare sono archiviate fino a 53.760 foto memorabili.

È importante esplorare gli effetti fotografici integrati nei dispositivi, ad esempio, modalità stella, foto a colori AI, bagliore bokeh, street style, modalità notturna, che realizzeranno scatti fantastici giocando con luci e ombre, realizzando diversi scenari e persino si illumina con i riflessi della strada.

3. Cucina e ricette

Per questa sfida, puoi scaricare app di cucina e scegliere la ricetta che vuoi realizzare insieme. Puoi cercare gli ingredienti, seguire le istruzioni passo dopo passo e goderti il ​​risultato finale. Questo è un ottimo modo per divertirsi e imparare nuove abilità culinarie con i genitori.

Tra le app più popolari per sorprendere il cuoco c’è Cookpad, una community di cucina online dove gli utenti condividono le loro ricette preferite. Popolare anche Tasty, un’app con videoricette molto popolare in tutto il mondo.

Non c’è dubbio che lo scopo è trascorrere una giornata di divertimento con i genitori che sono sempre presenti indipendentemente dalle circostanze. In qualità di produttore di tecnologia, realme è uno degli sponsor di momenti memorabili da condividere e godersi il tempo nel mese dei genitori per celebrare e costruire momenti indimenticabili.

disponibilità

Per la festa del papà, realme C55 e realme 10 saranno lanciati a prezzi speciali nei negozi e nelle location di Alkosto, Ktronix e Falabella. Realme C55 avrà un prezzo di partenza suggerito di $ 829.900 e realme 10 avrà un prezzo di partenza suggerito di $ 1.499.900 dall’1 al 30 giugno.