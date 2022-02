Tre opzioni per Mauro Icardi in Italia

Il mercato invernale non ha funzionato per far ignorare Mauro Icardi al PSG. L’attaccante argentino è legato da diverse settimane al trasferimento in Italia e Juventus. La Vecchia Signora ha però rifiutato la scelta dell’attaccante del Paris e ha scelto Dusan Vilahovich.

Dalla fine della finestra di mercato di gennaio, Rosario ha giocato solo 7 minuti dopo la vittoria della sua squadra sul Rennes, guardando dalla panchina la vittoria del PSG sul Real Madrid. Con un contratto fino a giugno 2024, quest’estate è fondamentale per risolvere la situazione di Icardi.

Il suo stipendio più alto, lo viola 10 milioni di euro Trasformano l’attaccante in un affare tossico per muoversi. Se Icardi vuole continuare a giocare ad alti livelli, deve fare uno sforzo economico e ridurre la paga. E questo è tutto, ha sottolineato Calcio MercadoFino a 3 squadre del campionato italiano, con Mauro Icardi che brilla con Sampdoria e Inter, saranno pronte ad accogliere l’attacco.

Con la Juventus bocciata, il Milan ha esplorato l’opzione Icardi nel tentativo di rinnovare la trama offensiva per più di 37 anni in media. Sullo sfondo si vedono Napoli e Roma, che vedono in Rosario un’alternativa di livello alle loro prospettive di apertura.