Tre Re Magi e Babbo Natale in attesa di uno spazio fotografico al CDMX – Noticieros Televisa

Domingo Correa e sua nipote rivedono il guardaroba che indosseranno nei prossimi giorni, se permetteranno loro di ambientarsi Fotografia tradizionale con Babbo Natale, ad Alameda o in qualche zona vicina.

Domingo è stato uno dei primi ad iniziare questa tradizione a Città del Messico.

“Il primo anno in cui sono arrivato, nel 1961, ero vestito da Babbo Natale, e da lì ho iniziato a riscuotere i miei soldini per i costumi, e siamo andati la mattina ai mercati e la sera ad Alameda Central, in Avenida Juarez”, ha detto disse. Domingo Correa, fotografo di Babbo Natale.