Tre rituali per sfruttare l’energia della luna piena dello storione lunedì 19 agosto

Questo lunedì, 19 agosto, Luna pienaE lo è Fase lunare Dove è possibile vedere l’intero satellite naturale. Nell’esoterismo molti gli attribuiscono molto potere, motivo per cui scelgono di fare così tante cose rituale Per canalizzare la tua energia, connetterti con il tuo sé interiore e manifestare i tuoi desideri.

Lui Luna piena di agosto Ha la particolarità di essere conosciuto come “Storione lunareQuesto nome deriva dagli indigeni del Nord America, che seguirono il passare del tempo Fasi lunari. In questo caso rappresenta il momento in cui in questo periodo dell’anno cominciano ad apparire grandi quantità di questo tipo di pesci, che solitamente si trovano nei Grandi Laghi del Nord America. Questa specie era molto essenziale per la sopravvivenza delle comunità di quella regione. Pertanto, è un momento potente su cui concentrarsi abbondanzaIL Gratitudine E Potere personale.

La luna piena di agosto è conosciuta come la “Luna dello Storione”. Noè

Eccone alcuni rituale Per sfruttare l’energiaStorione lunare“Ad agosto.

Questo rituale è perfetto per Rinnovare e potenziare l’energia internaInoltre, permette di affrontare le sfide della vita con maggiore sicurezza e stabilità emotiva. È particolarmente utile quando ce n’è bisogno Pagamento extra Per superare gli ostacoli o riaffermare la tua capacità di affrontare qualunque cosa accada. Ecco perché ne hai bisogno Candela rossa o arancione E uno Pietra o vetroPreferibilmente diaspro rosso o agata.

Ecco il processo completo per eseguire un rituale di potere personale:

Un modo per accontentare tutti Energie di rinnovamento Il che porta Luna piena È con A bagno Rilassati con sali marini, petali di fiori (soprattutto gialli o dorati) e oli essenziali di arancia o cannella. Questo rituale lo consentirà Attrarre prosperità, ricchezza e abbondanza Alla vita.

Per fare questo, devi riempire la vasca Acqua caldae poi puoi aggiungere Una combinazione degli elementi precedentemente menzionati. Se hai delle candele a portata di mano, puoi accenderle e posizionarle attorno alla vasca per creare un’atmosfera rilassante.

Una volta impostato bagnoLa persona può essere immersa nell’acqua. Durante questo processo si consiglia di chiudere gli occhi e visualizzare come viene generata l’energia Storione lunare Circondato da abbondanza e prosperità. Allo stesso modo, puoi meditare, leggere un libro, ascoltare musica o rimanere in silenzio. Perché l’effetto abbia effetto ritoUna persona può restare quanto vuole. Quando decidi di uscire dal bagno, dovresti essere grato per l’energia che hai ricevuto per concludere il rituale.

Questo rito Funziona per concentrarsi sulle cose positive che una persona già possiede, permettendole di riconoscere e apprezzare le benedizioni della vita. Allo stesso tempo, migliora l’atteggiamento di apprezzamento e attrae più cose buone attraverso la legge di attrazione. Per questo processo tutto ciò di cui hai bisogno è un quaderno, qualcosa su cui scrivere e una candela bianca. Ora, queste sono le istruzioni da seguire:

