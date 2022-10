Tre semplici ricette per provare nuovi sapori e sfruttare al meglio il tuo frigorifero – Samsung UK Newsroom

La cucina è il centro della casa e lo spazio perfetto per condividere e vivere meravigliosi momenti in famiglia. Ora la tecnologia SAMSUNG Svolge un ruolo importante continuare a creare esperienze, quindi ne condividiamo alcune Fantastiche ricette per sfruttare al meglio i frigoriferi Samsung e coccolare tutti a casa.

lecca lecca ai frutti rossi

Se hai voglia di un dolce rinfrescante e ricco di sapore ma senza uscire di casa, condividiamo questa deliziosa ricetta fatta in casa per lecca lecca fredda ai frutti rossi che è anche facile e pratica.

Ingredienti:

2 tazze di latte

1 tazza di yogurt

1 tazza di latte condensato

2 cucchiai di vaniglia

1 tazza e 1/2 di frutti rossi (fragole, more, lamponi, more)

Mezza tazza di mezza panna

Preparare:

Aggiungere i frutti di bosco, il latte, lo yogurt e la vaniglia in un frullatore a temperatura ambiente e frullare fino a ottenere un composto liscio (circa 2 minuti).

Versate il composto negli stampini per lecca lecca.

Metti i bastoncini e tienili in congelatore fino a quando non saranno completamente congelati. Una volta che i lecca-lecca sono pronti, potete gustarli.

Con Power Cool / Freeze alcuni Frigoriferi SamsungIl processo di congelamento sarà molto più veloce e, per questo, dovresti regolare automaticamente la temperatura del congelatore e creare una spruzzata di aria fredda nel congelatore, ideale per congelare e rassodare cibi congelati e Prepara il ghiaccio in pochissimo tempo.

Pasta di zucchine al pesto rosso

Se avete visitatori o siete alla ricerca di un piatto vegetariano che sorprenderà tutti, questa ricetta di pasta di zucchine al pesto rosso sorprenderà i vostri ospiti gustando un piatto delizioso e nuovi sapori.

Ingredienti:

2 zucchine

6 pomodori secchi

1 cipolla

40 grammi di nocciola

1 spicchio d’aglio

1 rametto di timo 50 g di parmigiano grattugiato

olio d’oliva

sale

Preparare:

Mettete a bagno i pomodori secchi per 15 minuti, poi mondate le zucchine per fare gli spaghetti aiutandovi con uno spiralizzatore.

Sbucciare l’aglio e la cipolla e tritarli finemente; Tritate poi le nocciole, aggiungete il timo, il parmigiano, i pomodori secchi e tre cucchiai di olio. È importante unire bene tutti gli ingredienti.

Lessate le zucchine in acqua bollente per due minuti, dopo averle eliminate vanno messe in uno scolapasta a scolare.

Disporre gli spaghetti nel piatto e spalmare sopra il pesto per servire.

Inoltre, il Frigoriferi Family Hub Possono presentarti nuovi piatti come questi con la nostra app Smart Recipes, che offre deliziose ricette con facili istruzioni sullo schermo; Il pianificatore dei pasti suggerisce anche i pasti in base ai tuoi cibi preferiti o a ciò che è disponibile.

Lampone inzuppato di menta

Goditi una bevanda deliziosa che ti aiuterà a rinfrescarti durante il giorno e, soprattutto, puoi prepararla comodamente a casa tua. Ti diciamo come farlo.

Ingredienti:

1 tazza di lamponi (200 g).

2 tazze d’acqua (500 ml)

Menta a piacere

Preparare:

Mescolare le bacche per ottenere l’estratto In una tazza mettere l’estratto, acqua a temperatura ambiente e ghiaccio Aggiungi la menta sopra Aspetta che si raffreddi

La preparazione è molto semplice, soprattutto perché alcuni usano il doppio fabbricatore di ghiaccio automatico Frigoriferi SamsungProduce cubetti di ghiaccio e dispone di Ice Bites™ per raffreddare le bevande più velocemente.

Utilizzando queste semplici ricette, potrai godere appieno di tutte le funzioni che a Frigorifero Samsung.