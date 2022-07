“Tres Cantos è lo spazio naturale dell’industria spaziale spagnola”

Presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayusomartedì ha chiesto nuovamente al governo centrale che nella scelta della sede della futura Agenzia spaziale spagnola (ESA), “gli aspetti tecnici dovrebbero avere la priorità su quelli politici”.

È stato ripetuto Dopo aver visitato la sede della multinazionale Thales Alenia Space, situata a Tres CantosScopri il lavoro svolto da questo produttore leader di satelliti, sensori e veicoli spaziali per agenzie e operatori di tutto il mondo, impegnato nella progettazione di nuove generazioni di sensori che consentiranno una visione dell’universo molto più rapida e profonda.

“Il settore aeronautico è un settore strategico per il nostro Paese e, quindi, deve essere collocato nel posto migliore per tutti.Il presidente ha indicato che qualsiasi decisione diversa dall’istituzione di questo organismo nella regione significherebbe “violare il parere degli esperti, il settore e la sua competitività”.

A questo punto, ha affermato il sostegno istituzionale alla candidatura di Tres Cantos perché, a suo avviso, soddisfaceva le condizioni migliori per ospitare l’agenzia.

In questo senso, ha spiegato che il Comune di Madrid ha un ecosistema di business spaziale che lo consente “Riducendo quasi a zero i costi di trasporto, aggiungendo le capacità di tutte le aziende, Rendendoli più produttivi e più competitivi, generando talento e manodopera specializzata e creando economie di scala”. “Per questo motivo, da un punto di vista economico, sarebbe pazzesco far uscire l’agenzia spaziale dal suo ecosistema naturale”, ha considerato .

Chiarisce invece che, sebbene non siano ancora noti i criteri specifici, vi sono dettagli sui criteri generali fissati dal regio decreto che ha istituito l’organo consultivo.

In esso si accenna al fatto che la futura sede dovrà avere un “corretto adattamento dell’attività” e, nel caso di Tres Cantos, la quasi totalità è concentrata con società come Thales Alenia Space, Airbus Defence & Space, GMV, Aerospace SENER, Alter Technology TÜV Nord o Aeronautical Aciturri o Deimos Space. Un altro aspetto che è stato incluso nella norma è il minore impatto sui funzionari pubblici.

Il presidente ha osservato che la maggior parte di loro sta già lavorando all’INTA (National Institute of Aviation Technology) e al CDTI (Center for Industrial Technology Development)Istituzioni pubbliche installate nella regione.

Pertanto, “provocare il minor impatto possibile sui funzionari pubblici significa che essi e le loro famiglie non sono obbligati a trasferirsi dal loro luogo di residenza, che è la Comunità di Madrid”.