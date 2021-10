Trevor Lawrence ottiene il suo primo allenatore NFL

Trevor Lawrence si è precipitato per sette yard e ha segnato il suo primo punteggio in un campionato professionistico

quarterback Trevor Lawrence, la prima scelta assoluta nel precedente Draft NFL, Noto Il suo primo sbarco va di fretta.

I debuttanti Jacksonville Jaguars hanno afferrato la palla poco più di quattro minuti prima nel secondo quarto. nella linea delle 7 yard dei Cincinnati Bengals; Catturato e raggiunto l’area promessa Non senza prima rompere la vita Sam Hubbard, che ha provato a prendere il 21enne di Clemson.

Trevor Lawrence festeggia il suo primo touchdown nella NFL. AP

Poi, alla fine dello stesso episodio, una yard dalla end zone nel quarto down e uno, Trevor Lawrence tentò di nuovo di atterrare. Ma questa volta la linea del Bengala lo fermò.

I Jaguars ei Bengals aprono la quarta settimana della stagione NFL. È un duello speciale in quanto presenta le ultime due squadre mondiali: il già citato Lawrence e Joe Borough-.

Entrambi i quarterback finali hanno giocato la finale nazionale di calcio del 2019 con una vittoria per Burrow, capitano della LSU. Nel Draft 2020, Cincinnati ha fatto il campione come prima scelta.

Lawrence rimase un altro anno negli sport universitari e nell’ultima bozza fu trasferito dalla Jaguar, con la quale non aveva vinto dopo due settimane. Tuttavia, con il suo punteggio, la squadra guida due serie per la prima volta dalla settimana 17 del 2019 (hanno battuto gli Indianapolis Colts).

È stata anche la prima volta dalla settimana 7 del 2019 (anche contro i Bengals) che una squadra di Jacksonville ha raccolto più di 100 yard nel primo quarto.

Lawrence ha già segnato per la prima volta nella NFL. Ora sta cercando la sua prima vittoria e sarà molto importante se succederà contro Go Boro, il suo ex grande rivale collettivo e la sua ultima scelta pubblica prima di lui.