Tribuna dell’Avana

Sulla gestione delle operazioni di fronte all’attuale crisi del carburante

Buona giornata,

Mi chiamo Leonardo Tuxedo Quintana, sono un ingegnere informatico. In considerazione dell’attuale crisi e dei gravi problemi con il carburante, ho sentito il dovere di fare qualcosa per cercare di aiutare in questo processo, Buttare via le mie conoscenze a beneficio del Paese che mi ha aiutato a formarli e perché come pilota ho potuto apprezzare in prima persona le grandi opportunità per alcuni, e per altri l’impossibilità di fare la fila mattutina per arrivare ad un altro con la fortuna di aggiungendo carburante per chissà quanti giorni…

In meno di 48 ore hai creato un modulo di proposta. È un gestionale web che:

1. * Fornisce una buona possibilità di ottenere carburante.

2. * Rimuove una cravatta pesante da una coda all’altra.

3. * Ridurre a 1 o 2 il numero del personale assegnato a ciascun centro servizi per l’assistenza.

4. * Se applicato, qualsiasi lavoro derivante dal processo in corso termina…

5. Nessuna app richiesta, accessibile dal browser Web fornito con qualsiasi smartphone.

6. * Regole suggerite:

6.1 Il veicolo può essere accodato solo presso due centri di assistenza.

6.2 L’auto può essere due volte per centro assistenza con percorrenza non inferiore a X giri a discrezione del centro assistenza stesso.

Un video che spiega come funziona può essere scaricato da:

https://miturno.pro/static/miturno_2023-05-14_192722.wmv

E il sistema stesso è pubblicato nello stesso pubblico dominio:

https://miturno.pro

Va notato che la mia intenzione è di trarre vantaggio dalla sua stessa applicazione, soprattutto se questa crisi durerà per un periodo X. Il codice sorgente è stato consegnato a Tecnomática. Ho personalmente presentato l’idea ai responsabili del governo di Tangana e ora, anche se le giornate stanno ancora volgendo al peggio, come ultima misura ne informo la leadership del Paese.

Spiego nel video stesso che questo è qualcosa che deve essere affrontato a livello nazionale, con server nazionali e agenzie addestrate per questo. Ma la mia esperienza personale finora mi ricorda un uomo molto saggio che ho incontrato anni fa quando lavoravo al MINEM: “Lo sviluppo è ciò che definisce qui”. Mi dà fastidio sapere che abbiamo tutti gli strumenti per informatizzare molti processi a tempo di record e continuare a lavorare con carta e matita.

Cordiali saluti,

Leonardo.

(Tratto da un commento apparso sulla bacheca Facebook del gruppo Dove c’è carburante (benzina e petrolio)

altre informazioni:

Chiedo una risposta semplice