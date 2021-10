Tribuna dell’Avana

Cuba è stata riconosciuta come la migliore destinazione culturale nei Caraibi 2021 dai World Travel AwardsI premi vengono assegnati ogni anno da una giuria internazionale di esperti associati al World Travel and Tourism Council.

“Come destinazione culturale, Cuba offre ai viaggiatori una miriade di attrazioni turistiche, tra cui città del patrimonio mondiale come L’Avana (ovest), Trinidad (centro) e Santiago de Cuba (est).; Espressioni musicali e danzanti di grande pregio come son, rumba e Tumba Francesa, conferma il magazine digitale Buen Viaje a Cuba.

“A ciò si aggiungono enormi campioni architettonici in diverse città e una vita vibrante nelle piazze e nelle strade, temporaneamente bloccate dalla pandemia di COVID-19 ma che già mostrano incoraggianti segnali di ripresa”, aggiunge la nota.

Queste informazioni rilasciate sul sito ufficiale dei World Travel Awards si riferiscono a I restanti candidati includono Barbados, Bermuda, Giamaica, Martinica e Porto Rico.

Nell’isola caraibica, anche molti stabilimenti ed enti hanno ricevuto questi premi, che sono gli Oscar per il turismo. Per la categoria Best Hotel in Cuba, è stato premiato l’Hotel Nacional, fiore all’occhiello delle strutture ricettive che quest’anno festeggia il suo 91° anniversario (30 dicembre 1930).

Come migliore suite, la lorca presidenziale è stata issata al Gran Hotel Manzana Kempinski a L’Avana, e nella sezione Best Vacation Resort, il premio è andato a Meliá Las Dunas a Cayo Santa Maria (Centro Nord).

Da parte loro, le agenzie Inbound Cuba (tour operator), Cuba Direct (agenzia di viaggi) e CubaForTravel (la gestione completa dei viaggi di questa nazione) sono state premiate come leader.

I World Travel Awards onorano, premiano e celebrano l’eccellenza in tutti i principali settori dell’industria dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità in tutto il mondo.

Questa volta hanno raggiunto la loro 28° edizione, e Sono assegnati secondo i criteri dei viaggiatori e dei professionisti del settore, che lasciano il loro voto online per istituzioni, attrazioni e fornitori di servizi pre-nominati..

Fondati nel 1993, questi premi vengono assegnati ogni anno da una giuria composta da esperti e partner di alloggi, in particolare il World Travel and Tourism Council (WTTC) con sede a Londra.

I premi vengono assegnati a livello globale ea otto livelli regionali e internazionali, in un’ampia gamma di categorie tra cui hotel e alloggi turistici, attrazioni e trasporto aereo.

(preso da Cubadibattito / Con informazioni da Prensa Latina)

