Trifuel, il carburante che cambierà il mondo: nucleare, piccolo e potente

Questo potrebbe essere il futuro dell’esplorazione spaziale e chissà fino a che punto potrà spingersi il suo potenziale.

Il trisocarburante sarà un importante alleato dell’umanità nei prossimi anni

Ossessione umana per trovarlo Nuovi motori e fonti energetiche Per essere più efficienti, questo è un modo complicato. Recentemente abbiamo visto come hanno inventato i pannelli fotovoltaici a forma di foglia mentre erano in cantiere. Nel frattempo, il nuovo cemento ha cambiato le regole del gioco, consentendo di immagazzinare energia all’interno. Ora, la NASA lo ha sviluppato in alleanza con Rolls-Royce Carburante piccolo, compatto e accessibile Ciò consentirebbe agli esseri umani Viaggia attraverso le stelle.

Ecco com’è Tri-carburante

Immaginate per un momento le piccole celle a combustibile nucleare che potrebbero essere utilizzate Porta i veicoli sulla luna stessa. In effetti, molto presto tutti i tipi di veicoli potrebbero essere operativi. Uno dei suoi punti di forza è questo Tri-carburante Ha un’enorme quantità di potere con taglia piccola.

Secondo Scienza popolareIl generatore è stato creato dalla Rolls-Royce e l’obiettivo è trasportare gli esseri umani sulla luna Operazione Artemide. Tuttavia, è grande solo quanto la sua apertura alare Piccola macchinapotrebbero avere altre applicazioni entro un periodo di tempo e che questo tipo di reattore potrebbe essere sfruttato per altri tipi di compiti sul nostro pianeta.

A causa delle sue dimensioni e della sua grande potenza, questa sarà una risorsa All’inizio basilare Per le basi lunari che vogliono stabilire sul nostro satellite. Queste basi richiederanno una fonte di energia sicura e veloce che possa essere trasportata in spazi non troppo pesanti. Ecco perché è sempre interessante quando emergono queste cose. Carburante. Attualmente la pensa così anche lui Questa energia potrebbe portare gli esseri umani su Marte. Secondo Phyllis Makurungi

Questo è molto importante, perché può portare gli esseri umani su pianeti lontani

La potenza di questo tipo di carburante è fuori dubbio. Secondo i ricercatori il viaggio su Marte potrebbe essere ridotto dagli attuali nove mesi a Solo quattro. Ora, immaginiamo per un momento che alcuni veicoli del nostro mondo siano in grado di utilizzarlo, come gli aeroplani: quanto tempo ci occorrerebbe per raggiungere i nostri opposti? In linea di principio, è un carburante molto potente, capace di durare per anni e fornire una potenza enorme. Taglia piccola.

Perché sì, ogni cellula di Tri-carburante È una palla molto piccola che trasporta molta forza. Il problema più grande è l’instabilità intrinseca Energia nucleareIl che potrebbe rappresentare un problema se fosse adattato alle dimensioni del nostro pianeta. Al momento, si ritiene che la sua applicazione principale sia proprio la sua applicazione Alimentazione elettrica Nelle aree in cui si sono verificati gravi disastri naturali e dove Collegamento alla rete elettrica.

Quindi, qualcosa che originariamente sarebbe servito a portarci sulla Luna ha anche applicazioni molto potenti se lo estrapoliamo per adattarlo alle esigenze del nostro pianeta. In questo senso sorge spontanea la domanda Molto bene Per garantire che in futuro possiamo avere Generatore elettrico Tri-carburante a casa.

Brevemente:

Lui Tri-carburante È una fonte di carburante Molto piccolo, nucleare e compatto .

. In linea di principio, è progettato in modo tale da poter viaggiare sulla Luna e fornire energia stabile alle basi permanenti che vengono create.

Si ritiene inoltre che potrebbe portarci su Marte in un periodo di tempo molto più breve di quello attuale, riducendo il tempo di viaggio di oltre la metà.

In futuro potrebbe avere applicazioni sul nostro pianeta.

Al momento la questione è allo studio Che lavora per fornire energia alle aree che sono state esposte a un disastro naturale.