Tripadvisor riconosce Cuba come una delle principali “destinazioni della moda” nel 2023

TripAdvisor ha premiato oggi Cuba con il primo posto nella categoria Destinazioni alla moda, nei suoi Travellers’ Choice Awards 2023.

L’elenco, che comprende i luoghi in tutto il mondo che registrano la maggiore crescita annuale di interesse all’interno del popolare sito di viaggi, è stato superato dal paese caraibico, seguito da Vietnam (Asia) e Mauritius (Africa).

Nei commenti sul premio, TripAdvisor ha raccomandato in particolare ai viaggiatori di approfittare della loro visita sull’isola per passeggiare per le affascinanti strade dell’Avana Vecchia.

E la medaglia d’argento è andata alla città vietnamita di Hoi An, dove il sito turistico ha suggerito di visitare il parco divertimenti Ba Na Hills e passeggiare lungo il pittoresco Golden Bridge.

Nell’ambito dei premi presentati mercoledì, Dubai è stata nominata la prima destinazione turistica globale, Londra il primo posto in Europa e il terzo assoluto, e New York il primo posto negli Stati Uniti.

I vincitori dei premi sono stati determinati in base alla qualità e alla quantità di recensioni e valutazioni per le varie sottocategorie dei premi dei viaggiatori e ai dettagli di Tripadvisor.

Il sito ha indicato che queste categorie includono alloggi, ristoranti e attività che saranno implementate nelle destinazioni di tutto il mondo durante i 12 mesi tra novembre 2021 e ottobre 2022.