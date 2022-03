triste? F1 2022 arriverà senza Story Mode

I giochi di corse e Codemasters sono una coppia eterna, creata nello stesso paradiso, e la loro saga di F1 è stata una delle più forti di tutte le sue uscite, forse per la costante innovazione che gli sviluppatori hanno sempre cercato anno dopo anno, Aggiornamenti che arriveranno anche in F1 2022ma dove altri plugin precedenti possono essere lasciati fuori dalla griglia.

secondo lui L’insider Tom Hendersonla prossima versione del gioco ufficiale di Formula 1 non includerà la modalità Breaking Point, la grande aggiunta alla versione 2021 che ci ha permesso di giocare a una storia con il cinema e tutto il resto, anche se aggiungerà una nuova funzionalità chiamata F1 LIFE.

Bandiera verde Supercars, nera per la modalità storia in F1 2022

Per quelli confusi, la modalità carriera (il pilota e la mia squadra) è ancora in gioco, ma la modalità storia è stata interrotta. Per la gente di F1 scettica sulle informazioni… Mi dispiace lol -Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 2 marzo 2022

Questa privacy darà accesso a una sorta di HUB che darà ai giocatori uno sguardo dietro le quinte della vita dei veri piloti di Formula 1. All’interno di questa modalità, i giocatori saranno apparentemente in grado di acquistare vari oggetti di lusso come gli orologi di marca che sto usando. Gli occhiali della parsimonia quinquennale non possono essere acquistati, così come le supercar che saranno il grande debutto quest’anno.

Questi veicoli possono essere utilizzati in diverse gare anche contro altri giocatori in modalità online. Il gioco stesso avrà 23 piste su cui potranno essere utilizzate anche queste auto.

Per ora, il circuito russo, Sochi Autodrom, rimarrà parte del nuovo programma di gioco nonostante la tendenza di EA Sports a rimuovere molte squadre russe da molti dei suoi giochi come NHL e FIFA come rifiuto dell’invasione del paese da parte degli zar. per l’Ucraina.

Il nuovo titolo non è stato annunciato ufficialmente, quindi vi terremo aggiornati man mano che avremo notizie più specifiche.