Trova lavoro con Blue WhatsApp Circle: come chiedere aiuto per il tuo CV

Meta AI ha la capacità di rispondere a domande di cultura generale e fornire consigli su vari argomenti. (WhatsApp)

Meta AI è il nuovo chatbot integrato in WhatsAppofferto da intelligenza artificiale. Questa funzionalità non solo risponde a domande relative a qualsiasi argomento di conoscenza generale, ma può anche generare immagini dalle descrizioni inviate dagli utenti.

Inoltre, Meta AI ha la capacità di consigliare gli utenti nella preparazione del proprio curriculum, fornire consigli personalizzati e aiutare a migliorare la presentazione e il contenuto del proprio curriculum per distinguersi nel mercato del lavoro.

La metatecnologia sta arrivando su WhatsApp, Instagram e Facebook per consentire agli utenti di avere altre forme di interazione. (obiettivo)

Per accedere a questa funzione su WhatsApp, sono disponibili tre opzioni:

Fare clic sull’icona blu situata nell’angolo in basso a destra dell’applicazione.

Digita “MetaAI” nel motore di ricerca delle conversazioni.

Digita “@MetaAI” nella chat della chat.

Una volta che un utente accede utilizzando una di queste opzioni, può interagire direttamente con il chatbot Meta AI e chiedere consigli sulla creazione del proprio curriculum.

Più contesto fornisci al tuo chatbot, migliori saranno le risposte che fornirà. (WhatsApp)

Per chattare con Meta AI su WhatsApp e chiedere consigli per la preparazione di un CV o CV, l’utente può utilizzare diversi prompt, come ad esempio:

“Aiutami a creare un riassunto professionale che metta in risalto le mie capacità ed esperienze.”

“Qual è l’ordine migliore per visualizzare la mia esperienza lavorativa sul mio curriculum?”

“Come posso evidenziare i miei risultati e le mie competenze nel mio curriculum?”

“Ho bisogno di aiuto per scrivere un obiettivo di carriera efficace per il mio curriculum.”

“Che tipo di informazioni dovrei includere nella sezione relativa all’istruzione del mio curriculum?”

“Come posso rendere il mio curriculum visivamente più accattivante?”

“Aiutami a personalizzare il mio curriculum per il lavoro specifico per cui mi candido.”

“Quali errori comuni dovrei evitare quando creo il mio curriculum?”

“Ho bisogno di consigli per mantenere il mio curriculum aggiornato e pertinente.”

Meta AI è una delle funzionalità di WhatsApp che non può essere rimossa dall’app. (WhatsApp)

Dopo aver inviato un primo messaggio, l’interessato ha la possibilità di inserire informazioni specifiche sulla propria carriera e sulla posizione per la quale si candida. Così come i dettagli che ritieni rilevanti da aggiungere al tuo CV, ad esempio, formazione scolastica, riconoscimenti professionali, tra gli altri punti.

Sebbene Meta affermi che il suo chatbot basato sull’intelligenza artificiale soddisfa tutti gli standard di sicurezza e privacy per proteggere gli utenti, è importante sottolineare che gli utenti dovrebbero prestare attenzione ed evitare di condividere informazioni private o riservate con l’intelligenza artificiale, indipendentemente dall’identità dello sviluppatore.

Quando si interagisce con l’intelligenza artificiale, è importante evitare di condividere le seguenti informazioni per proteggere la privacy e la sicurezza:

Dati personali: Nomi completi, indirizzi, numeri di telefono, indirizzi e-mail e documenti di identificazione.

Questo chatbot può creare contenuti che gli utenti possono utilizzare nelle loro conversazioni. (WhatsApp)

Informazioni finanziarie : numeri di carta di credito, conti bancari, password, codici PIN o qualsiasi dettaglio relativo alle tue finanze.

Dati riservati : informazioni mediche, storia sanitaria, dettagli legali o qualsiasi altro tipo di dati sensibili.

Password e credenziali : non condividere password, nomi utente o informazioni di accesso ad account personali o professionali.

Informazioni riservate di terzi: Non rivelare i dettagli privati ​​di altre persone, come dati personali o finanziari.

È importante non condividere informazioni sensibili con nessun chatbot. (illustrazione)

Contenuti aziendali: evitare di condividere informazioni aziendali riservate, come progetti, strategie, dati dei clienti o informazioni aziendali sensibili.

Nonostante i vantaggi che offre, alcuni utenti potrebbero voler disattivarlo in modo che non appaia nell’applicazione. Tuttavia, questo non è possibile. Secondo il software di chat stesso, “Su WhatsApp non posso essere disattivato direttamente, perché sono un servizio integrato nella piattaforma.”

Sebbene non sia possibile rimuovere completamente questa funzionalità, gli utenti hanno la possibilità di selezionare la chat ed eliminare la conversazione.