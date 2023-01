Trucchi esperti per sbarazzarsi delle macchie rosse dell’acne: applicare il trucco senza massaggiare e altre chiavi

Chi non aspira ad avere una pelle liscia? Più uniforme e liscia è la nostra pelle, più probabile è Il nostro viso appare fresco e giovane. Ma quando invecchiamo, la nostra pelle cambia e sfortunatamente questo non significa tutto in una volta adolescenza dimenticata Non si lasciano dietro i brufoli e le conseguenti cicatrici, la cui comparsa può essere un colpo alla fiducia o motivo di insicurezza per molte persone. Quando l’irritazione appare sotto forma di arrossamento ed è accompagnata da un po’ di gonfiore, si parla di eruzione cutanea piedi di pelleche è l’abbreviazione di Skin Postinfiammatorie Erythema, termine proposto nel 20113 per descriverlo Un colore rosa-rossastro che la pelle può mostrare dopo una lesione infiammatoria dell’acne, che di solito è più comune nei fototipi pronunciati “, afferma la dott. carenza. È una lacrima nei minuscoli vasi sanguigni che, per un breve periodo di tempo, appare come eritema, rivelando un’irritazione rossastra “, afferma Raquel Gonzalez, estetista e direttrice della formazione presso Perricone MD.

Questi segni lasciano un colore residuo sulla pelle e “tendono a sbiadire da soli e scomparire nel tempo, ma se vogliamo accelerarne la scomparsa, possiamo utilizzare fonti di luce come laser a coloranti pulsati o luce pulsata intensa”, afferma il dott. Marchese. . I laser possono essere utilizzati per accelerare la risoluzione dei problemi e lavorare prendendo di mira i vasi sanguigni che potrebbero contribuire al rossore, ma possono anche essere curati a casa, motivo per cui dobbiamo cercare ingredienti che calmano e attenuano il rossore. Aiuta a migliorare la circolazione sanguigna. “di mezzo Niacinammidegluconato di rame, PCA di rame, CBD Salutato Scintilla asiatica. Positiva anche la vitamina K, in particolare la K2, che rinforza la pelle e attenua i rossori”, aggiunge Elizabeth San Gregorio, direttore tecnico di Medik8. “Infine, alcuni ingredienti di derivazione naturale possono aiutare molto, come il bisabololo, la versione cosmetica della camomilla, che è un comprovato antinfiammatorio Riduce clinicamente il rossore, lenisce e riduce il rossore. Inoltre, aiuta la pelle ad assorbire efficacemente altri principi attivi. Grazie alle sue proprietà curative, può contribuire al rinnovamento e alla riparazione della pelle, aggiunge Isabelle Riverty, head coach di Rosalique.

Poiché la pelle è sensibile dopo l’acne, gli esperti avvertono che è importante cambiarla il meno possibile. «Per questo conviene semplificare la routine, usare acqua fredda sul viso durante il lavaggio per alleviare l’infiammazione e applicare lozioni che si chiudono con il palmo della mano, senza massaggiare sul viso, perché possono aumentare l’irritazione. “Marta Agosti, estetista, conclude.

Tonico

Elisir riequilibrante a partire dal Perricone MD È con CBD puro lenitivo, oltre a un complesso di funghi che migliora la barriera cutanea.