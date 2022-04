Trucco che devi provare quando il tuo computer si arresta in modo anomalo

Il il computer lui è macchina multifunzionale che attualmente utilizziamo quasi ogni giorno. Tra le altre funzioni, un computer è essenziale per poter svolgere molti dei nostri compiti. quando lo usi, è possibile Che a un certo punto è un incidente, rimane come se fosse bloccato e non mostra alcuna reazione sulla tastiera o sul mouse. I tentativi di riportarlo alla coscienza possono rinchiuderlo ancora di più e richiedere almeno alcuni minuti in più per riprendersi.

lascia che questo accada, Può uccidere i nostri nerviIl che ci porta finalmente spegnere il computer Tieni premuto il pulsante di accensione per diversi secondi. Pensiamo che sia la soluzione più rapida per un computer per ricominciare da zero e smettere di bloccarsi. però, Ripetere questa azione più e più volte come al solito Può danneggiare il nostro computer E che finiscono per corrompere alcuni file importanti al suo interno. ma dopo A quale soluzione dovremmo ricorrere quando il nostro computer è bloccato? Nel video potete trovare alcuni consigli da seguire se questo dovesse capitarvi, ma ve li proponiamo qui.

Cosa fai quando il tuo computer si blocca?

Il computer ha alcuni comandi con Opzioni avanzate Puoi ricorrere ad esso per risolvere molti problemi che possono sorgere durante il tuo utilizzo. La prossima volta che il computer “si blocca” di nuovo, invece di premere i tasti casualmente o forzarne l’arresto, prova a premere il tasto Windows, Control, Maiusc, B, i cui tasti e l’ordine di pressione corrispondono a Win + Ctrl + Maiusc + B Allo stesso tempo.

In questo modo vengono ripristinati i driver della scheda grafica. Quindi, se il tuo computer è bloccato o ha uno schermo bianco o nero, questa soluzione può essere molto efficace.

comunque, Puoi provare a riavviare il computer, ma sempre al sicuro. Il puntatore del mouse potrebbe anche essere bloccato e non è possibile spostarlo per riavviarlo dall’inizio. Se ciò accade, premi semplicemente Control, Alt ed Elimina contemporaneamente, ad es. CTRL+ALT+CANC. Quindi dovrai solo fare clic sul pulsante Start / Stop e quindi fare clic Ricomincia.

