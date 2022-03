Trucco per guardare le serie gratuite su YouTube negli Stati Uniti

VPN: cos’è e come viene utilizzata

I contenuti di Internet non sono gli stessi in tutto il mondo. Ci sono cose che sono disponibili per il consumo solo in determinate regioni o paesi. Questo è particolarmente diffuso per film, musica o libri.

Tuttavia, questo può essere facilmente aggirato utilizzando un software VPN (Virtual Private Network) specializzato.

Funziona come segue: per potersi connettere a Internet da qualsiasi dispositivo, viene stabilita una connessione tra il router o il modem, cablato o wireless. Tutti i dispositivi che si connettono allo stesso router ricevono localmente un indirizzo IP, fornito dalla società Internet con cui hanno stipulato un contratto.

Ciò che consente una connessione VPN è connettersi a una rete locale senza essere effettivamente in quel luogo, e quindi puoi ottenere tutti i vantaggi di quella rete. Puoi farlo tramite piattaforme VPN come:

film gratis su youtube messico

Anche se in Messico non avrai accesso alle nuove serie che saranno disponibili negli Stati Uniti, ci sono ancora fantastici film su YouTube che puoi guardare interamente gratuitamente. Vi lasciamo questa lista tendenze digitali Offri un bel set.

Con informazioni da Agence France-Presse