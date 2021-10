Trucco WhatsApp per scoprire chi è online senza dover aprire l’app

Notizie correlate

Il WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare in Spagna, continua a lavorare sul lancio di nuove funzioni, come l’opzione Usa un account su più cellulari. Tuttavia, ci sono alcune funzionalità che richiedono tempo per arrivare o che non si fanno mai. per questa ragione, Applicazione Ha una serie di trucchi che ti permettono di ottenere il massimo da esso, come uno per Imposta una password per le chat tu Qualcun altro sa quando un contatto è “online”..

L’app di messaggistica di proprietà di Facebook ha una varietà di alternative per te L’utente protegge la sua privacy. Ad esempio, puoi usufruire di strumenti che ti permettono di scegliere chi vuoi Guarda l’immagine del profiloo paesi o ora dell’ultima connessione. Grazie a questo trucco, ora puoi vedere se un contatto è online Senza dover aspettare che ti mandi un messaggio.

Questa scorciatoia sconosciuta è facile da usare e ti permette di sapere se un amico o un familiare si è connesso o disconnesso da WhatsApp. In questa occasione, il trucco è disponibile solo per gli utenti con un telefono cellulare Android, poiché È assolutamente necessario scaricare un’app di terze parti dal Google Play Store; Questo non è su iOS.

Come funziona?

WhatsApp ha lanciato qualche tempo fa la funzionalità che segnalava che un contatto era “online”, qualcosa che è stato gradualmente cancellato e lasciato all’utente stesso la decisione di mostrare agli altri l’ora dell’ultimo contatto. Tuttavia, con questo trucco e l’app per Android puoi Scopri se una persona è online senza dover sbloccare il cellulare.

Questa è l’interfaccia dell’applicazione.

La prima cosa da fare è andare su Google Play Store e cercare l’app denominata “WaControl” E scaricalo sul tuo cellulare. Una volta installato, quando lo apri per la prima volta, devi dargli i permessi appropriati e Fai clic su “Nuovo utente” se non hai un account.

A questo punto, devi cliccare sull’icona della persona con l’icona +, che si trova in alto a destra, e Aggiungi il numero del contatto che vuoi sapere con quale frequenza hanno chiamato su WhatsApp, che dovrebbe includere il prefisso internazionale (+34 in Spagna) e il nome o cognome con cui è stato salvato. C’è anche la possibilità di selezionare direttamente un contatto dalla rubrica.

L’app invia notifiche ogni volta che un contatto si connette o si disconnette.

Al termine, l’app inizierà ad analizzare l’attività di quel contatto. Al termine, e nel tempo, “WaControl” Sarai informato tramite notifiche Ogni momento in cui quella persona si connette o si disconnette da WhatsApp. Inoltre, con questo Applicazione Puoi anche vedere altri tipi di dettagli, ad esempio da quanto tempo quella persona è online.

Un’altra alternativa

Per chi ha un iPhone e anche un telefono Android, Un’altra opzione è sapere quando una persona sta chiamando WhatsApp. In questo caso questo viene fatto tramite la versione web dell’app di messaggistica e il trucco sta nel Installa un’estensione per Google Chrome chiamata WA Web Plus per WhatsApp.

Come con questi tipi di truffe, è davvero importante sottolineare Non dovrebbe mai essere usato per scopi non etici, come controllare qualcuno o ferire gli altri. Questa scorciatoia è semplicemente una buona soluzione per quei casi in cui non puoi chiamare e devi inviare un messaggio urgente che richiede una risposta.

