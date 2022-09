Trucco WhatsApp per spettegolare su qualsiasi amico che cancella i tuoi messaggi

WhatsApp, che sarà lanciato a breve Emoji animate nuove e personalizzabili, è l’app di messaggistica più famosa in Spagna e una delle più utilizzate al mondo. Tuttavia, contiene una serie di trucchi con cui non tutti gli utenti hanno familiarità Ti consente di utilizzare l’app come insegnanteCome uno Per vedere se hai un numero errato. E ora è apparsa un’altra cosa che lo consente Scopri se qualcuno ha cancellato conversazioni e quali erano.

L’app di messaggistica è di proprietà di Meta, precedentemente noto come Facebookpermettere Elimina originariamente sia i messaggi selezionati che le chat individuali e di gruppo. Una funzionalità interessante da utilizzare se vuoi cancellare le tracce di qualcuno, sia perché non vuoi rimanere in contatto con lui sia perché non vuoi che quella chat appaia sulla home page dell’app.

Anche se sembra che cancellando la chat non ci sarà traccia di essa, la verità è che WhatsApp ha un trucco sconosciuto che permette di sapere se qualcuno ha cancellato le chat. Non solo, ma serve anche questa scorciatoia Scopri quali chat sono state eliminate Allora con chi sta parlando questo utente? Una scorciatoia semplice e sicura da utilizzare, in quanto non richiede l’installazione di applicazioni o software di terze parti.

Come funziona?

Fin dal suo lancio, WhatsApp è diventato lo strumento principale per comunicare con amici e persone care, la possibilità di effettuare chiamate per inviare messaggi o file multimediali. Dopo aver ricevuto o condiviso una foto o un video con qualcuno, L’app mantiene un registroche è la chiave per eseguire questo trucco.

È possibile, per qualsiasi motivo, che a volte sia necessario eliminare una particolare conversazione WhatsApp. Tuttavia, se al suo interno vengono inviate o ricevute foto o video, Meta continuerà a segnare nella sua cronologia che il contatto con quella persona è stato mantenuto. in questo modo, Chiunque può vedere se le chat sono state eliminate.

Per eseguire il trucco, devi andare nelle impostazioni di WhatsApp.

Per implementare questo trucco, devi tenere conto di due cose importanti: Per accedere al proprio cellulare è necessario il consenso dell’altra persona E questa scorciatoia non dovrebbe mai essere fatta per danneggiare nessuno, solo per il bene di buone intenzioni come recuperare le foto cancellate. Una volta ottenuto un file smartphone Per quell’utente a portata di mano, la prima cosa che devi fare è verificare se è installata l’ultima versione di WhatsApp e, in tal caso, accedere all’app.

A quel punto dovrai andare su Impostazioni, a cui è possibile accedere dall’icona dei tre punti verticali situata nell’angolo in alto a destra nel caso di Android e nella scheda “Impostazioni” con l’icona della ruota nell’iPhone. Quindi devi fare clic su Archiviazione e dati e quindi toccare Gestisci archiviazione.

Se scorri verso il basso, troverai una sezione chiamata Chat, che elenca i nomi di tutti i contatti con cui la persona ha parlato e condiviso i media. Per vedere se hai cancellato una conversazione, torna all’interfaccia principale di WhatsApp e se un particolare nome utente che era nell’elenco non appare, Significa che questa chat è stata eliminata.

liberare spazio

Grazie a questo trucco puoi scoprire se qualcuno ha cancellato una conversazione, inoltre sai cos’era e i file multimediali che sono stati condivisi, ma non puoi mai conoscere i messaggi. Va notato che il fatto di questa funzione WhatsApp Sviluppato per liberare spazio di archiviazione.

La funzione Gestisci spazio di archiviazione ti consente di liberare spazio.

Una volta in Gestione spazio di archiviazione, WhatsApp mostra quanto spazio occupano le tue foto, i tuoi video e altri elementi, come documenti o PDF, sul telefono cellulare. Solo per liberare spazio Elimina file di grandi dimensioni o file che sono stati inoltrati più voltee persino eliminare tutto ciò che è stato inviato e ricevuto in una chat individuale o di gruppo.

D’altra parte, quando la quantità di memoria del telefono cellulare raggiunge livelli molto bassi, WhatsApp potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, l’app di messaggistica stessa richiede all’utente di eliminare gli elementi per liberare spazio in modo che l’app possa essere utilizzata in modo ottimale.

