Trucco WhatsApp per trascrivere l’audio senza installare nulla

Trascrizione audio Il WhatsApp Sarà una delle migliori funzioni dell’applicazione, ma nell’attesa che l’azienda includa questa utility nell’applicazione ufficiale, ti mostreremo Un altro metodo che puoi seguire senza installare alcuna app.

Ovvero che grazie ai bot presenti nell’app, potrai ottenere una copia delle note vocali che ricevi dai tuoi contatti, in modo da poter Scopri cosa stanno dicendo, anche se non riesci a sentirli attraverso l’altoparlante o le cuffie in quel momento.

Inoltre, non dovrai installare nessuna applicazione di terze parti sul tuo cellulare, ma ti basterà semplicemente reindirizzare l’audio per ricevere questa trascrizione.

Copia gli audio di WhatsApp senza installare nulla

Vi abbiamo già parlato in più di un’occasione di alcune delle applicazioni responsabili trascrivi dall’audio ai messaggi vocali che ti vengono inviati tramite WhatsApp, Ma in questo caso non dovrai scaricare nulla per ottenere lo stesso risultato.

È sufficiente aggiungere al numero +14156809230 o fare clic questo link Per avviare questo bot, che si occuperà di ascoltare l’audio e convertirlo in testo che puoi leggere in pochi secondi.

logicamente Devi stare attento con le informazioni che invii a questo bot, perché non è mai consigliabile condividere informazioni come password o coordinate bancarie.

Inoltre, dovresti sapere che oltre allo spagnolo, è anche in grado di trascrivere testi in altre lingue come tedesco, inglese o francese. anche Funzionerà se al momento invii una voce registrata Per scrivere quello che dici.

In questo modo potrai ottenere la trascrizione in modo facile e veloce, semplicemente premendo e tenendo premuto ogni file audio e Inoltralo a questo numero di telefono Attraverso una chat su WhatsApp.

