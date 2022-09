Trucco WhatsApp sconosciuto per leggere i messaggi eliminati

WhatsApp continua a lavorare su nuove funzionalità che miglioreranno lo strumento, come ad esempio Modifica messaggi inviati o Nascondi se sei connesso solo ad alcuni contatti. Ma sono i trucchi a sfruttarlo al meglio e ora ne è venuto alla luce uno che lo permette Leggi i messaggi eliminati da un amico in chat; Questo può essere fatto in Spagna.

È molto comune ricevere una notifica WhatsApp che ti avverte che qualcuno ti ha inviato un messaggio, o lo ha fatto in una chat di gruppo, e Quando entri per vederlo sembra cancellato. L’app è di proprietà di Meta, precedentemente noto come Facebooknon ti fa conoscere il suo contenuto localmente, ma grazie a un trucco può essere rilevato.

Quando si invia un messaggio, l’app offre la possibilità di eliminarlo, per sé o per tutti, per un certo periodo: ad agosto WhatsApp ha aumentato il limite a due giorni. Un post interessante per quei momenti in cui qualcosa viene inviato nella conversazione sbagliata, ma quello Lascia il resto curioso di ciò che ha detto. Questa scorciatoia risolve il puzzle.

Come funziona?

Il trucco è molto semplice da eseguire, ma Due cose importanti da considerare. La prima è che, a differenza di altre scorciatoie, questa volta è necessario scaricare un’applicazione di terze parti. La seconda condizione è che tu abbia un file smartphone Android, poiché l’app è disponibile solo per questo sistema operativo.

Per vedere cosa dice un messaggio cancellato da un amico, devi andare su Google Play Store, Android App Store e Trova l’app WAMR, che può essere scaricata gratuitamente. Una volta installato, devi aprirlo e dargli i permessi corrispondenti, quindi selezionare WhatsApp dall’elenco delle app da monitorare.

In quel momento, se ricevi un messaggio da un amico che finisci per eliminare in seguito, WAMR lo recupera. I messaggi di WhatsApp sono crittografati, quindi questo strumento non può accedervi direttamente, ma cosa fa l’app Leggilo dalle notifiche per creare un backup.

in questo modo, Se qualcuno elimina un messaggio, riceverai immediatamente una notifica. Grazie a questo, se accedi a WAMR, puoi vedere e leggere cosa diceva quel messaggio cancellato, anche se lo fosse Una foto, un video, una GIF, un memo vocale o un documento o a un poster Lussuoso.

È importante sapere che se la chat è stata messa in modalità silenziosa o se è stato mostrato un messaggio diretto su WhatsApp prima che fosse cancellato, WAMR non sarà in grado di salvarlo. Inoltre, non sarai in grado di recuperare i messaggi ricevuti prima di aver scaricato l’app. Dobbiamo ricordarlo Se qualcuno ti ha bloccato, un altro trucco per vedere i suoi messaggi eliminati.

Altre alternative

Ce ne sono altri Due modi per recuperare i messaggi eliminati in chat. prima di loro Include il download di un’altra app AndroidWhatsRemoved+ si chiama e funziona in modo simile a quello sopra menzionato. Basta installarlo, dargli i permessi e lasciare che memorizzi i file per vedere il contenuto del messaggio.

L’altra opzione è usare WhatsApp Web, quindi non importa se hai un iPhone o un telefono Android. In questo caso, devi scaricare e installare un’estensione per Google Chrome chiamata WA Web Plus per WhatsApp. Facendo clic sull’opzione “Ripristina messaggi eliminati” nelle impostazioni, puoi leggere e vedere tutto ciò che è stato eliminato nella chat.

