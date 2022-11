Trudon si esibirà in concerto sabato all’Espacio Zur Vértice

Bvai regionale Troodon suonerà sabato all’Espacio Comunitario, Arte y Movimiento Zur Vértice, al Chiloé 152. L’evento è previsto per le 19:30 e il prezzo di prevendita è di 3.000 pesos, 4.000 alla porta. Il cantante e chitarrista Derek Piscopowicz ha detto che sono “una band che suona le proprie canzoni, ma abbiamo in programma di suonare alcune cover”, mentre dichiara che il tour che stanno facendo ha lo scopo di “alleggerire un po’ le spese che stiamo considerando per il nuovo disco”. La rock band si sta preparando per il suo secondo disco, che sperano possa vedere la luce nella prima metà del 2023. “Ci esibiremo in Zur Vértice, uno spazio per la danza e l’espressione corporea, che metterà in scena e farà da scenario a progetti musicali come la band Troodon, e accompagneremoAlla band chiamata da Jimmy Gallard”, ha spiegato il cantante in un’intervista a Penguin Multimedia. SeL’ego del musicista ha spiegato che i Troodon sono una band “che si è formata durante la seconda metà del 2014, hanno avuto molti cambi di formazione e siamo riusciti a pubblicare il nostro album di debutto solo nel 2018, è dura.Il partecipante identico che è registrato integrammaticalmente in punta arenas, ma che è stato confuso e perfezionato dall’insegnante e inUn ingegnere di Santiago di nome Carlos González Nangary, che ha collaborato con un gran numero di artisti cileni. Ha inoltre rivelato che questo “Stiamo facendo il tour per alleviare alcune delle spese a cui stiamo pensando per il nuovo album, questa è la nuova scusa, la vera scusa”. READ San Roque Este: Tasano ha aperto il 92° spazio recuperato in città In questo senso ha aggiunto che “non ha ancora un nome, ma tutte le canzoni sono registrate, poi continuiamo il processo di registrazione, lo facciamo in modo indipendente e lavoreremo ancora con Carlos Gonzalez sulla tacca ingegneristica”. Il gruppo è composto da Biskupovic (chitarra e voce), Pablo Ojeda (basso), Pablo Vera Velásquez (chitarra, tastiere e cori) e Diego Acosta (batteria e cori).

