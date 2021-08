True Colors annuncia su Primer DLC, Wavelengths

Il 10 settembre è stato messo in vendita il tanto atteso Life is Strange: True Colors Per PlayStation 5®, PlayStation 4®, Xbox One e Xbox Series X | S, PC Steam, Google Stadia… e arriverà l’ultima versione di Nintendo Switch. E ancora poche settimane prima della sua uscita, Square Enix ha già preparato il suo primo DLC, che arriverà il 30 settembre.

sotto nome lunghezze d’onda, questo contenuto presentava Steve Gingrich, il nuovo conduttore del programma radiofonico KRCT: Haven’s Best (and Only) Station. Nel corso di quattro stagioni, scopri di più sul passato di Steve e sulla loro relazione, mentre lascia il segno nel negozio di dischi, scopre i suoi segreti e decide il suo futuro.

Questo è il contenuto del DLC…

Lui vive

Sei il DJ, scegli le registrazioni per la tua playlist, improvvisa annunci locali e aiuta Steph a comporre una canzone originale.

prendere dati

Guida i chiamanti che hanno problemi seri e banali con il D20, trasforma il GM in un gioco di ruolo da tavolo e contattali per ricontattare un vecchio amico.

l’orgoglio della gente

Scorri verso sinistra o verso destra finché le citazioni di Steph non corrispondono sull’app e unisciti a lei nei ricordi che hanno plasmato con orgoglio il suo passato.

la mia stanza

Guarda il negozio di dischi cambiare con le stagioni, mentre Steve conferma la sua personalità e rivela la sua storia nascosta e gli spazi incredibili mentre esplora.

Colonna sonora completamente nuova

I successi Girl in Red, Alt-J, Portugal, The Man, Foals, Hayley Kiyoko e Maribou State, tra gli altri, esemplificano il viaggio di Steph e ognuno ha un enorme impatto emotivo.