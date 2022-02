Truffatore di Tinder: consigli per evitare di diventare vittima di una “truffa romantica”

Simone Foglia

Documentario Netflixesca da burloneera diventato ” Successo sulla piattaforma di trasmissione La storia di Simon Leviev, alias Shimon Hayot, che ha tradito quasi $ 10 milioni di dollari, racconta di diverse donne per le quali finge di avere un interesse romantico.

Li ha trovati su Tinder, si è comportato come se fosse innamorato e subito dopo ha chiesto loro dei soldi: uno di loro era Ha rubato 40.000 dollari USA e altri 200.000 dollari USA.

Questa è una storia vera e infatti molte persone cercano l’amore su Internet, che è qualcosa di più comune, Vengono truffati su Tinder, Instagram, Tiktok o Facebook.

Si prevede che il mercato globale degli appuntamenti online raggiungerà quasi $ 3,6 miliardi entro il 2025. Ma una cosa da tenere a mente: non puoi credere a tutto ciò che leggi e a tutti quelli che incontri online. Lo rivela l’indagine ESET Il 52% delle persone crede che sentirsi sole nei giorni che precedono San Valentino le renda più vulnerabili alle tattiche utilizzate dai criminali che cercano vittime su siti di incontri o app.

Truffe romantiche o di appuntamenti, a volte chiamate truffe di phishing, si verificano quando un truffatore adotta personaggi falsi su siti di incontri e app. Diventano amici, costruiscono una relazione e arrivano persino a proporre. Ma presto chiedono soldi o aprono un nuovo conto bancario da utilizzare. Usano questi account per riciclare denaro che ottengono da altre vittime e trasformano inavvertitamente la vittima di una frode sentimentale in muli di denaro. Potrebbero persino cercare di persuadere le vittime a inviare foto o video compromettenti e quindi provare a ricattarli.

“La frode sugli appuntamenti è un grande business. Si è classificata all’ottavo posto nell’elenco dei tipi di criminalità informatica più segnalati negli Stati Uniti, nel 2021 le truffe romantiche si sono classificate al secondo posto per perdita, consentendo ai truffatori di raccogliere oltre 600 milioni di dollari, una cifra che ha superato i 500 milioni dollari per l’anno 2020 ″, cita Camilo Gutierrez Amaya, capo del laboratorio di ricerca per l’America Latina di ESET.

Raccomandazioni

Devi sapere che molte di queste truffe seguono uno schema simile. Ecco i segnali a cui prestare attenzione quando si incontra qualcuno di nuovo online:

Fingendo di vivere o lavorare fuori dal paese in cui si trova la vittima

* Affermare di lavorare su una piattaforma petrolifera, nell’esercito o come medico

* Fai molte domande personali alla vittima.

* Sii evasivo quando gli viene chiesto della loro vita.

* Cerca di muoverti molto velocemente nella relazione e dichiara il tuo “amore” in breve tempo

* Trova scuse sempre più dettagliate per non vederti o partecipare a una videochiamata

* Sono spesso veloci a spostare la conversazione da un sito di incontri o un’app a una chat privata.

* Avere selfie perfetti

* Racconta storie di vita complesse per argomentare perché hanno bisogno di soldi. Questo di solito include la necessità di pagare:

– Spese di viaggio. Ad esempio, i biglietti aerei

Spese mediche

Visti e documenti di viaggio

Debiti di gioco

Dazi doganali applicabili agli articoli importati

Se chiedono soldi, quelli dietro il trucco dell’amore di solito chiedono un trasferimento, oppure possono chiedere al loro amore carte regalo o carte prepagate con denaro. Se la vittima rifiuta, il truffatore continua a molestarlo fino a quando non si arrende. Forse sta usando scuse sempre più dettagliate per spiegare perché ha bisogno di soldi. Alcune vittime hanno perso decine o addirittura centinaia di migliaia in questo modo.

È raccomandato Anticipa questa situazione e fai qualche ricerca per chiunque incontri su Internet. Anche se non sembra romantico, essere contatti praticamente anonimi può farti risparmiare mal di testa e denaro a lungo termine. Quando si cercano informazioni su una persona, è consigliabile considerare:

* Esegui una ricerca inversa sulla tua immagine del profilo (ad esempio, utilizzando Google Foto) per vedere se corrisponde a nomi o altri dettagli e quindi scoprire se si tratta di una foto rubata.

* Trova i loro nomi e altri dettagli per vedere se la storia della vita di una persona corrisponde alle informazioni su Internet.

