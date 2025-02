Trump afferma che il 25% delle accuse di acciaio e alluminio lunedì

Washington. Canada e MessicoCosì come altri doveri di importazione a fine settimana.

Quando è volato dalla Florida a New Orleans per frequentare Super Paul, ha detto ai giornalisti dell’Aeronautica domenica, “qualsiasi acciaio che arriverà negli Stati Uniti riceverà una commissione del 25%”. Quando gli è stato chiesto dell’alluminio, ha risposto, “anche l’alluminio” è soggetto a penalità commerciali.

Trump ha ribadito che le “tasse reciproche” – “probabilmente martedì o mercoledì” – cioè, cioè, gli Stati Uniti imporranno doveri di importazione ai prodotti in caso di doveri di un altro paese.

“Ci fanno pagare il 130%. Se non li addebitiamo, non sarà lo stesso”, ha detto ai giornalisti.

I commenti di Trump sono il suo ultimo esempio Il desiderio di minacciareE in alcuni casi, per importare l’imposta. Quando i tagli fiscali e il controllo, la priorità, le commissioni alla Casa Bianca sono più precedenti dei suoi quattro anni precedenti. Trump ha cambiato il fatto che considera le tasse sulle importazioni come strumenti per forzare concessioni su questioni come l’immigrazione, ma è anche una fonte di entrate per aiutare a chiudere il deficit di bilancio del governo.

Mercati finanziari Venerdì è caduto Dopo che Trump ha detto per la prima volta, imporrebbe tasse reciproche. I prezzi delle azioni sono diminuiti dalla misurazione del sentimento dei consumatori di venerdì è diminuita, poiché molti intervistati hanno quotato come preoccupazione crescente per le commissioni. Lo studio ha anche scoperto che gli americani si aspettano l’inflazione nei prossimi mesi a causa di doveri.

Trump non ha fornito alcun dettaglio sui doveri di acciaio e alluminio o tasse reciproche di domenica. Trump ha precedentemente minacciato il 25% delle imposte sulle importazioni per tutte le merci dal Canada e dal Messico, tuttavia lui Li ha messi in pausa per 30 giorni Una settimana fa. Allo stesso tempo, ha iniziato ad aggiungere il 10% dei doveri dalla Cina.

Ancora venerdì, ha detto che lo avrebbe fatto Ritardato Milioni di piccoli pacchetti sono commissioni, anche se possono trovare il modo di imporre alle compagnie di moda frenetiche come Temu e Sheen. Pacchetti più piccoli sono stati esentati dalle commissioni precedenti.

Lo scrittore Associated Press Darlin Superville ha contribuito al rapporto in Air Force One.