Trump raccoglie miliardi di dollari in investimenti per il suo social network

La società che creerà il futuro social network dell’ex presidente Donald Trump e la società che con essa si fonderà per entrare in borsa, sabato, hanno confermato l’impegno di un gruppo di investitori istituzionali a contribuire con 1.000 milioni di dollari.

Questo importo si aggiungerà ai 293 milioni di dollari che SPARK ha già recuperato per acquisire il mondo digitale durante il suo arrivo a Wall Street a settembre, afferma una nota.

Ritirando i costi di transazione, il Trump Media and Technology Group dovrebbe recuperare 1,25 miliardi di dollari per finanziare il lancio del social network per l’ex inquilino della Casa Bianca, aggiunge il documento.

Le società non hanno specificato quali investitori avessero promesso il denaro.

Trump ha annunciato alla fine di ottobre che la società responsabile della gestione del suo futuro social network si sarebbe fusa con Digital World Acquisition Corp., una società di acquisizioni che definisce la carriera, o “Spac” in inglese.

Questo strumento finanziario alla moda è come un guscio vuoto che raccoglie denaro in borsa, e si impegna a contattare un’azienda promettente nei mesi successivi, consentendo a quest’ultima di entrare a Wall Street senza il processo tradizionale.

L’ex presidente ha lanciato la piattaforma del futuro chiamata Truth Social come alternativa a Facebook, Twitter e YouTube, da cui è stato esiliato per aver incitato i suoi sostenitori ad attaccare il Campidoglio il 6 gennaio.

Attualmente è disponibile in preordine su App Store e in teoria dovrebbe essere lanciato nel primo trimestre del 2022.

Spinto dall’interesse degli investitori privati, il titolo di Spac è salito alle stelle dopo aver annunciato la sua affinità con l’azienda di Trump, passando da circa $ 10 a un picco di $ 175 in due giorni.

Ma dopo l’entusiasmo iniziale, è sceso di nuovo e ha chiuso venerdì a 45 dollari, dandogli una valutazione di 1,67 miliardi di dollari.

