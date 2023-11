Trumpf presenta la stampante TruPrint 2000 più produttiva e flessibile per i settori della tecnologia dentale e della tecnologia medica al Formnext 2023

Il modello è dotato di un laser da 500 watt e di una lastra di stampa quadrata

Azienda ad alta tecnologia Trumpf È aumentata la produttività della TruPrint 2000. La stampante 3D è ora progettata anche per la produzione in serie. Gli utenti di tutti i settori traggono vantaggio dall’elevata produttività della macchina, afferma Mirco Di Boni, product manager responsabile di TruPrint 2000. L’azienda high-tech ha dotato la stampante 3D di un piatto di stampa quadrato invece che rotondo e ha aumentato la potenza della stampante con un laser a fibra integrato da 500 watt in alternativa al laser da 300 watt di serie configurazione. Ad esempio, le aziende di tecnologia dentale stampano fino al 36% in più di protesi parziali rimovibili su un piatto da impronta quadrato rispetto a un piatto da impronta rotondo comparabile. Trumpf ha debuttato con la stampante 3D al Formnext, una fiera di produzione additiva a Francoforte.

TruPrint 2000 è stata presentata in anteprima mondiale al Formnext 2023.

Come versione multilaser, la TruPrint 2000 dispone di due laser. Entrambi possono elaborare l’intera lastra di stampa contemporaneamente. Gli utenti stampano l’80% di componenti in più con la variante multi-laser rispetto alla variante a laser singolo. La TruPrint 2000 non solo funziona in modo molto efficiente, ma lavora anche in modo accurato e con la massima qualità, afferma De Boni. In conformità con gli standard medici più severi, i produttori di tecnologia medica utilizzano la stampante 3D per produrre, ad esempio, placche craniche in titanio, gabbie spinali o articolazioni del ginocchio. La sicurezza è la massima priorità per la stampa 3D Trumpf, soprattutto in settori critici come la tecnologia medica. Con l’aggiornamento TruPrint 2000, i pazienti ricevono impianti di qualità superiore con maggiore stabilità a lungo termine. Se necessario, la TruPrint 2000 stampa anche questi impianti in serie.