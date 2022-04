Tsitsipas, il primo a difendere il titolo a Montecarlo dai tempi di Rafael Nadal

Stefanos Tsitsipas Riuscì a difendere il suo titolo in Montecarlo Master 1000 Grazie alla vittoria nell’introdurre gli spagnoli Aleksandr Davydovich Fokin (46 gradi) in 6-3, 7-6 (3). In questo modo il greco è diventato il primo tennista da allora a rinnovare il trono nel Principato di Monaco Rafael Nadalquando ha ricoperto la corona in successione dal 2016 al 2018.

Per tutta la settimana il tennista 23enne si è affrontato Fabio Fognini (32° posto), Laslo Djere (62° posto), Diego Schwartzman (16° posto) -Solo un tennista può strappargliene un po’ lungo la strada-, Alexander Zverev (terzo) E nell’introduzione del nuovo arrivato nelle fasi finali, Alejandro Davidovich Fokina, il vincitore su Novak Djokovic all’inizio del torneo.

Con la sua ottava vittoria a livello ATP e il secondo di categoria, è diventato il numero 5 della classifica L’ottavo giocatore attivo con più titoli Masters 1000 insieme a Novak Djokovic (37), Rafael Nadal (36), Roger Federer (28), Andy Murray (14), Alexander Zverev (5), Daniel Medvedev (4) e Jo-Wilfried Tsonga (2).

In precedenza, il nativo di Atene, cinque volte semifinalista del Grande Slam, aveva conquistato Stoccolma, Marsiglia 1° e 2°, Estoril e le finali ATP di Londra, Monte Carlo Masters e Lione.

Regalo più che promettente all’inizio del round su Brick Dust che finora ha raccolto 22 vittorie e 7 sconfitte quest’anno.