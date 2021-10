TSMC e Sony collaborano per costruire una fabbrica di chip sul suolo giapponese

Il Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation TSMC, il più grande produttore di chip al mondo, ha annunciato la sua collaborazione con Sony Per la costruzione congiunta di un impianto di semiconduttori nel Giappone occidentale in mezzo a una carenza globale di chip, lo stesso governo giapponese dovrebbe pagare metà del costo di produzione, che si stima valga $ 7 miliardi.

Leader giapponese nella produzione di ricambi per auto, DensoVuole anche partecipare a misure come l’installazione di apparecchiature in fabbrica per garantire l’accesso prioritario ai chip.

Sony potrebbe anche prendere una quota di minoranza In una nuova società gestirà l’impianto, che sarà situato nella regione di Kumamoto, su un terreno di proprietà di Sony e in un’area adiacente alla fabbrica di sensori di immagine della società.

Questa nuova fonderia produrrà semiconduttori utilizzati nei sensori di immagine delle fotocamere, nonché chip per automobili e altri prodotti, e dovrebbe entrare in funzione già nel 2024.

prevede di installare, Quale sarà la prima produzione di chip di TSMC in Giappone?, arriva in un momento in cui l’industria tecnologica globale sta affrontando una carenza senza precedenti di semiconduttori che ha portato a interruzioni nella catena di approvvigionamento, mentre il governo giapponese è sempre più preoccupato di mantenere la stabilità della catena di approvvigionamento in mezzo a una carenza di chip e all’aumento tensioni intorno allo stretto di Taiwan e Sostieni il progetto.

L’investimento pianificato arriva in un momento in cui le principali economie, come gli Stati Uniti e l’Europa, si stanno affrettando a trasferire la produzione di semiconduttori a casa per motivi di sicurezza nazionale. Washington all’inizio di quest’anno ha approvato un disegno di legge bipartisan da 52 miliardi di dollari per sostenere la ricerca e lo sviluppo, nonché la produzione di semiconduttori.

attraverso: Nikki