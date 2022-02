L’ex deputata democratica, nota per essersi espressa contro gli interventi di cambio di regime di Washington, ha affermato che il presidente degli Stati Uniti “può porre fine a questa crisi ed evitare la guerra con la Russia”, assicurando che Kiev non aderisca mai alla NATO.

L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe BidenLa Russia vuole invadere l’UcrainaPer imporre sanzioni “dure” a Mosca e avvantaggiare lo Stato Tulsi Gabbard, un ex membro della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ha dichiarato venerdì che il complesso militare-industriale degli Stati Uniti.

Democracy nota per le sue dichiarazioni contro le guerre e gli interventi di Washington per cambiare i regimi in altri paesi, sottolineato Ha detto a Fox News che il leader del paese nordamericano può evitare a conflitto, Garantire che l’Ucraina non aderisca mai alla NATO.

Prima di tutto, il presidente Biden può farla finita calamità Ed evitare la guerra con la Russia facendo qualcosa di molto semplice”.Garantire che l’Ucraina non diventi membro della NATOperché se l’Ucraina diventa un membro della NATO, metterà le forze americane e della NATO alle porte della Russia, che, [el mandatario ruso Vladímir] Putin minerà i propri interessi di sicurezza nazionale”.

Secondo l’ex membro del Congresso, lo è È “altamente improbabile” che Kiev diventi un membro dell’alleanza Atlantico. “Quindi la domanda è: perché il presidente Biden ei leader della NATO non lo dicono e non lo garantiscono?”, ha chiesto. “In realtà, questo indica solo una conclusione che posso vedere, ovvero che vogliono davvero che la Russia invada l’Ucraina”, ha detto.

“Gravi sanzioni” contro la Russia e profitti dal complesso militare-industriale statunitense.

Nelle parole di Gabbard, in primo luogo, il conflitto “darebbe all’amministrazione Biden un chiaro pretesto per questo Pene severeche è un moderno blocco della Russia e del popolo russo”. E in secondo luogo, rafforza questa guerra fredda. “Il complesso militare-industriale ne è il beneficiario”, ha aggiunto.

Ha osservato che il complesso militare-industriale è “chiaramente” sotto il controllo dell’amministrazione Biden e “i guerrafondai su entrambi i lati del corridoio a Washington hanno alimentato queste tensioni”. “Se spingeranno la Russia a invadere l’Ucraina, saranno di nuovo nel mezzo di questa nuova Guerra Fredda”, ha spiegato.

Gabbard lo ha sostenuto Il complesso militare-industriale statunitense farà “molti soldi” Quello che ha guadagnato combattendo contro al-Qaeda o fabbricando armi per al-Qaeda”. E chi ne paga il prezzo? Il popolo americano sta pagando il prezzo, gli ucraini stanno pagando il prezzo e i russi stanno pagando il prezzo. Mina la nostra sicurezza nazionale, ma il complesso militare-industriale che controlla molti dei nostri politici vince e loro corrono in banca”.