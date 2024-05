Tutta l’Inter Miami ritorna in questa stagione

Lui InterMiami Lionel Messi ha sconfitto Montreal e si è affermato come leader della Eastern Conference Multilaterale, in quella che fu una stagione storica per gli Aironi. Ma i buoni risultati del percorso non lasciano esenti da sofferenze gli attori diretti da Tata Martino.

Messi e Suarez, numeri e marcatori dell’Inter Miami in questa stagione. EFE/EPA/CJ Gunter

La costante dell’Inter Miami nel 2024, infatti, è Svantaggio iniziale: in realtà ci sono 9 partite iniziate con una sconfitta e terminate con una vittoria (6) o un pareggio (3).

Accumula durante tutta la stagione 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitteche prevede due eliminazioni nella CONCACAF Champions Cup contro il Rayados de Monterrey, ma la squadra rosa ha un ottimo ritmo, ottenendo cinque vittorie consecutive in campionato dopo la battuta d’arresto continentale.

Imparentato 2 correlati

Nonostante la grande presenza della squadra, Martino sa che deve correggere la difficoltà dell’Inter Miami nel fare la differenza in avvio. In cinque occasioni, ad esempio, ha subito gol “dallo spogliatoio”.. Nashville (Jacob Schavelborg, 4° minuto), New York Red Bulls (Lewis Morgan, 3° minuto), ancora Nashville (Negri, 2° minuto), Sporting Kansas City (Eric Toomey, 6° minuto) e New England. The Revolution (Thomas Çanakkalai, al minuto 1) ha beneficiato della mancanza di concentrazione dei giocatori della Florida, che hanno perso appena una di quelle cinque partite.

La gerarchia della loro squadra, con Messi come faro e Luis Suarez, Sergio Busquets e Jordi Alba come altre grandi figure, è spesso disomogenea a loro favore, ma l’Inter Miami deve invertire questa preoccupante tendenza.

Partite che l’Inter Miami ha iniziato a perdere e ha finito per vincere o pareggiare

25 febbraio: Los Angeles Galaxy – Inter Miami 1-1 (American League).

7 marzo: Nashville – Inter Miami 2-2 (Coppa dei Campioni)

16 marzo: DC United – Inter Miami 1-3 (MLS).

6 aprile: Inter Miami-Colorado Rapids 2-2 (American League).

13 aprile: Sporting Kansas City – Inter Miami 2-3 (American League).

20 aprile: Inter Miami – Nashville 3-1 (American League).

27 aprile: New England Revolution – Inter Miami 1-4 (MLS).

4 maggio: Inter Miami-New York Red Bulls 6-2 (American League).

11 maggio: Montreal-Inter Miami 2-3 (American League).