Tutte le informazioni da Spagna, Costa Rica, Germania e Giappone, Coppa del Mondo Gruppo E

Due potenze europee, ex campioni del mondo, una delle grandi dell’Asia e ospite fisso del Centroamerica. Il Gruppo E subordinare Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 È garanzia di una buona partita e promette una battaglia molto appetibile per i due posti nell’ottavo di finale.



Il Spagna Da Luis Enrico Vuole imporre il calcio associato alla pura gioventù. Germaniaanche in completo ricambio generazionale, confida nella leadership Hansi Flick Per vincere il girone e andare lontano nel torneo. Costa Rica S Giapponeche completa la collezione, ha gli strumenti per sorprendere le grandi squadre europee e impedire, ognuna con il proprio stile, al Vecchio Continente di impadronirsi della regione, come molti si aspetterebbero.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle quattro squadre del Gruppo E. Personaggi, allenatore, gameplay, storia e altro ancora.

Tavolo a gironi E

Mercoledì 23 novembre, Khalifa International Stadium: Germania – Giappone

Mercoledì 23 novembre, Stadio Al Thumama: Spagna – Costa Rica

Domenica 27 novembre, Stadio Ahmed Ben Ali: Giappone – Costa Rica

Domenica 27 novembre, Home Stadium: Spagna – Germania

Giovedì 1 dicembre, Khalifa International Stadium: Giappone – Spagna

Giovedì 1 dicembre, Costa Rica Stadium, Germania