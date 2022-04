Tutte le missioni di avventure speciali a Ula

quando Stagione d’Olan a partire dal Pokemon GO Si diceva che sarà divisa in quattro quest soprattutto perché la terza è appena iniziata, quindi nella seguente guida vi diremo tutto quello che vi occorre per completarla.

Tutte le missioni nella missione speciale “Avventura in AlUla-Ula”

Basi”Avventura ad Alula‘, questa nuova missione di ricerca speciale è dedicata ad altre grandi isole che fanno parte della regione di Alula di pokemon sole e lunaprotetto dal tutore Tapu Bulu.

La maggior parte degli obiettivi da raggiungere sono molto semplici. Tra questi ce ne sono alcuni che richiedono la cattura di alcuni Pokémon, lo scatto di foto, il completamento di missioni di ricerca sul campo o la vittoria di un raid. Tutto questo ti permetterà di ottenere tantissime ricompense, come Ultra Balls, Premium Raid Pass, Bacche e molto altro.

Perché è una missione di ricerca speciale Non ci sarà alcun limite di tempo per finirlo, quindi hai tutto il tempo che vuoi per fare tutte le seguenti cose:

Passo 1

un compito Ricompensa o ricompensa Cattura 10 Pokemon Pokeball x10 Completa 3 missioni di ricerca sul campo Bacche di Pinnapp x5 Ottieni 5 cuori con il tuo partner Pokemon Lampone x8

Ricompense per il completamento delle missioni: Incontra Weepinbell, x500 punti esperienza e Stardust x500.

Passo 2

un compito Ricompensa o ricompensa Scatta 3 foto di un Pokemon selvaggio Incontra Oddish Usa 7 bacche per aiutarti a catturare i Pokemon Incontro con Sidot Cattura 5 Pokemon potenziati dal clima Incontro con Suncairn

Ricompense per il completamento delle missioni: Attacco caricato MT x1, XP x500 e Polvere di stelle x500.

Passaggio 3

un compito Ricompensa o ricompensa Cammina 2 km Un incontro con Geodood (Alola) Completa 5 missioni di ricerca sul campo Bacche di Pinnapp x10 Cattura 5 Pokemon diversi Un incontro con Sandshrew (Alola)

Ricompense per il completamento delle missioni: Pass Raid Premium x1, Punti Esperienza x1.000 e Polvere di Stelle x1.000.

Passaggio 4

un compito Ricompensa o ricompensa Invia 5 regali agli amici Super Bowl x10 Cattura 15 Pokemon Bacche di Piña x7 vincere un raid Incontro con Vulpix (Alola)

Ricompense per il completamento delle missioni: Ultra Ball x15, Punti Esperienza x8.000 e Polvere di Stelle x 3.000.

