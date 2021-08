Tutte le novità dall’evento Samsung

Cosa ha preparato Samsung oggi. In quello che di solito è il suo grande giorno di agosto, questa volta si è unito alle presentazioni di diversi prodotti importanti, guardando Nuovi smartwatch e cuffie pieghevoli e nuovi, che abbiamo seguito in dettaglio in Engadget e che in alcuni casi abbiamo anche potuto testare.

In modo che tu possa controllare rapidamente e a colpo d’occhio Tutto presentato oggi, 11 agosto, da SamsungLo lasciamo con i collegamenti ai suoi documenti tecnici, dettagli e video in questo articolo. Di seguito li suddividiamo per prodotti e tipologie di articoli.

Tutte le novità nei prodotti

Samsung Galaxy Fold Z3 5G: una combinazione tra cellulare e tablet grazie a Il suo schermo flessibile è di 7,2 pollici Che ora include una fotocamera frontale che si “nasconde” sotto lo schermo quando non viene utilizzata. Era disponibile da € 1,799 Per la versione da 12 GB + 256 GB.

Nuovo Samsung Galaxy Z Flip3 5G: Il telefono tascabile pieghevole del marchio, che viene fornito con un design aggiornato e un nuovo display esterno Quattro volte più grande di prima. vai in vendita da € 1.049 La versione da 8 GB + 128 GB sarà disponibile in un massimo di sette colori ed è senza dubbio la più pieghevole moderno e personalizzabile.

I nostri test

E aggiungi