Tutte le novità in arrivo su Google Meet

Google ha annunciato un aggiornamento a Google Meet, il suo servizio di videochiamata, che include alcuni degli strumenti e delle funzionalità più richiesti dai suoi utenti. Tra tutti gli aggiornamenti Incontra l’integrazione con Documenti, Fogli e Presentazioni Google; Possibilità Rispondi con emoji; Modalità “Immagine nell’immagine”; Commento automatico del rumore o possibilità di trasmettere in streaming le riunioni di YouTube Meet.

Google ha annunciato una serie di nuovi strumenti in Meet, il servizio di videochiamata, che verranno installati gradualmente fino alla fine dell’anno

Una delle innovazioni più importanti è quella relativa alla sicurezza e alla privacy del servizio. A partire da maggio, Google Meet Installerà un’opzione di crittografia che è ancora in versione beta. Con esso, gli utenti avranno la possibilità di configurare il livello di crittografia che desiderano per le loro videochiamate.

Inoltre, entro la fine dell’anno Google prevede di includere un’opzione per Crittografia end-to-end Per tutte le tue videochiamate. In questo modo, anche l’azienda stessa non potrà accedere al contenuto delle comunicazioni. Zoom, già uno dei principali concorrenti di Google Meet Questa opzione è stata attivata dalla fine del 2020.

Questi sviluppi saranno implementati in fasi nei prossimi mesi. Il Possibilità di utilizzare emoji live durante una riunione Sarà uno dei primi ad essere lanciato e sarà disponibile a partire dal prossimo mese. Anche una modalità Picture-in-Picture, che consente di ridurre i video a una piccola finestra ridimensionabile, arriverà su Meet per il prossimo mese.

Altre funzioni dovranno attendere fino alla fine del 2022 per essere accessibili agli utenti. Questi includono l’opzione Riunioni di YouTube Meet dal vivoÈ uno strumento pensato appositamente per webinar e altri incontri aperti al pubblico.