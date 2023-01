Tutte le serie saranno presentate in anteprima su HBO Max nel gennaio 2023

Il primo mese dell’anno porta un po’ di contenuti su HBO Max. Ma non importa, perché la piattaforma lancerà quello che dovrebbe essere uno dei suoi dispositivi di punta per il 2023. A metà gennaio verrà lanciato L’ultimo di noi, una delle serie più attese degli ultimi anni. Non è un’esagerazione.

La fantasia è basata sull’omonimo videogioco che all’epoca ebbe un enorme successo. La popolarità dell’avventura digitale ha creato aspettative molto alte, ma da quanto visto nelle anteprime della serie sembra che il prodotto HBO Max sarà all’altezza.

Prima dell’arrivo della serie post-apocalittica, la piattaforma verrà mostrata per la prima volta filmuna serie dal mondo di Scooby-Doo con un tono più adulto e un protagonista precedentemente inosservato.

film

12 gennaio

L’ultimo della serie HBO Max che ruota attorno a un classico animato per adulti è film. Il co-protagonista di Scooby-Doo ha l’arduo compito di affrontare le indagini individualmente dopo molti anni di lavoro di squadra.

Anche se Velma non sarà sola. Anche Fred, Daphne e Shaggy faranno parte del cast principale, anche se non nel modo in cui molti si aspetterebbero: saranno anche ridisegnati per dare loro più profondità . L’unico che non uscirà allo scoperto, perché vuole mantenersi come un personaggio da ragazzino, è Scooby-Doo.

La serie andrà in onda due episodi a settimana, con nuovi episodi ogni giovedì dopo la premiere del pilot. La prima stagione sarà composta da dieci episodi.

L’ultimo di noi

16 gennaio

L’ultimo di noi Si è guadagnato l’onore di essere uno dei più grandi videogiochi della storia. La storia creata da Naughty Dog è riuscita a conquistare milioni di giocatori: due persone contagiate, una trama eccellente e due eroi eccezionali.

HBO Max affronta la grande sfida di portare questa storia post-apocalittica sul piccolo schermo. Joel ed Ellie, che saranno interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e Bella Ramsey, devono lasciare la zona di quarantena in quella che dovrebbe essere una mini missione per l’eroe. Tuttavia, entrambi intraprenderanno un viaggio attraverso gli Stati Uniti cercando di sopravvivere alle persone infette e infette.





Da quello che abbiamo visto, la serie sarà del tutto fedele al videogioco e se, come ha capito il creatore Craig Mazin, c’è qualcosa da aggiungere, migliorerà . Come se non bastasse, il doppiaggio spagnolo avrà la stessa voce fuori campo di Naughty Dog, anch’essa coinvolta nel progetto.

