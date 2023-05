Tutti i cambiamenti e le novità in arrivo su The Witcher 3 con la Patch 4.03.

The Witcher 3 avrà già otto anni, ma è ancora un gioco di ruolo imbattibile che conquista milioni di giocatori con grande facilità. Ancora di più con le versioni next-gen rilasciate a dicembre dello scorso anno, per PS5 e Xbox Series X | S e PC.

CD Projekt ha notato il disastroso lancio di Cyberpunk 2077 e da allora non ha smesso di lavorarci. Nuove patch, hotfix e aggiornamenti importanti per i tuoi giochi

Un buon esempio di ciò è The Witcher 3: Wild Hunt, che funziona ogni mese meglio su tutti i sistemi, Compreso Steam Deck. Ma ciò non significa che gli aggiornamenti siano finiti, tutt’altro.

studio polacco annunciare Quello Patch 4.03. E ‘quasi finita. Nei prossimi giorni l’aggiornamento sarà disponibile su PlayStation, Xbox e PC con tante novità e novità.

Anche CD Projekt conferma di essere al lavoro per adattare questa patch 4.03. a The Witcher 3 su Nintendo Switch. Importanti novità sono in arrivo anche per l’ibrido.

Patch 4.03: tutte le novità, fix e modifiche

Questa nuova patch arriverà nei prossimi giorni per le versioni Android Lo stregone 3 Per PlayStation, Xbox e PC. Naturalmente, questi miglioramenti saranno tangibili anche nello Steam Deck.

Si tratta di pochi Correzioni e miglioramenti del gameplay, anche se alcuni bug specifici sono stati modificati in alcune missioni. A livello visivo, apprezziamo anche alcuni cambiamenti positivi.

Una cosa davvero sorprendente è che La versione per Nintendo Switch sostituirà il sistema di salvataggio incrociato dalla versione 3.6. (con GOG e Steam) per il nuovo sistema, applicato a PC e console di nuova generazione con la patch 4.00.

In questo modo, i giocatori di The Witcher 3 su Nintendo Switch potranno importare i propri dati da qualsiasi versione del titolo tramite il proprio account GOG. Questa funzione arriverà nei prossimi mesi.

Modifiche specifiche per PC (e Steam Deck).

Risolto il problema per cui apparivano improvvisamente ombre della vegetazione con ray tracing, a seconda della vicinanza e dell’angolazione di Geralt.

Risolto un problema che poteva far apparire ombre nere sui bordi degli oggetti quando si attivavano e disattivavano ripetutamente ombre e riflessi di ray tracing.

Risolto un problema che poteva causare l’arresto anomalo della versione DirectX 11 di un gioco all’avvio di un gioco o al caricamento di un gioco salvato su determinate GPU AMD.

Aggiunto il supporto per Intel Xe Super Sampling, una tecnologia di benchmarking che utilizza l’apprendimento automatico per migliorare le prestazioni e la qualità dell’immagine.

Risolti diversi problemi con i riflessi dell’area dello schermo quando l’illuminazione globale Ray Tracing era disattivata.

Miglioramenti delle prestazioni per Ray Tracing Global Lighting e Ray Tracing Reflections.

Risolto il problema che poteva causare la comparsa di punti viola sullo schermo quando Piggyback stava cavalcando pozzanghere d’acqua.

Consolle cambia

Il pop-up di progressione multipiattaforma ora mostrerà quale account ha effettuato correttamente l’accesso.

Risolto il problema per cui Geralt mostrava linee o ombre scure nella schermata dell’inventario quando la modalità Performance era abilitata su PlayStation®5.

Risolto un problema che poteva causare il blocco o la temporanea instabilità del gioco durante il salvataggio automatico sulle console di nuova generazione.

Risolto il problema del calo delle prestazioni sulle console della generazione precedente quando si utilizza Warlock Senses a Beauclair e Novigrad.

Visibile (solo PC e prossima generazione)

Risolto il problema che poteva far apparire una griglia di punti luce sul pavimento e sui muri in determinate condizioni meteorologiche con ray tracing abilitato.

Le ragnatele non cambiano più colore quando si sposta la telecamera con il ray tracing abilitato.

Risolto un problema per cui alcune texture dei personaggi non venivano visualizzate completamente durante i tagli.

Across Time and Space – Risolto un problema per cui la nebbia nella Poisoned Valley diventava rosa invece che bianca.

Missioni e gameplay (solo PC e Next Gen)

Aggiunta la comunità di correzioni di script di nuova generazione, creata da Sergeanur.

Missioni e gameplay (tutte le piattaforme)

All’ombra del fuoco eterno – La musica di sottofondo della missione non continuerà a essere riprodotta dopo il completamento. Per i giocatori che hanno già riscontrato questo problema, potrebbe essere necessario rientrare a Novigrad o nelle fogne di Oxenfurt per risolverlo.

Aggiunta un’opzione per applicare automaticamente gli oli durante il combattimento.

Ad eccezione di pozioni e intrugli, Geralt ora non è in grado di mangiare o bere quando è sott’acqua. // Anche se il team ha concordato che potrebbe essere possibile bere liquidi da una fiaschetta sigillata, bere boccali di birra o mangiare carne alla griglia sott’acqua, questo potrebbe essere molto esagerato.

La dichiarazione ufficiale di CD Projekt RED lo indica La patch include altre correzioni minoriche non è specificato nelle note di aggiornamento.

The Witcher 3 è disponibile nelle sue versioni next-gen per PC, PS5, Xbox Series X | S.. Puoi anche giocare alla versione completa (con entrambe le espansioni). Nintendo Switcho le copie originali rilasciate su PS4 e Xbox One.